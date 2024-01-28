Зачем Россия атаковала Полтавскую область: обзор фронта от Свитана

Страна-террорист Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру. 27 января пыталась бить по городу Кременчуг.

Какую цель и тактику выбрали россияне на этот раз, в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Удары по Кременчугу

Вчера россияне атаковали город Кременчуг в Полтавской области. Были зафиксированы попадания, что повлекло за собой мощные возгорания.

Известно, что в целом по Украине было запущено 8 "Шахедов" и 2 ракеты типа "Искандер-М" по Кременчугу.

Вероятно, пытаются найти в Кременчуге остатки топлива от заводов, которые в свое время там работали. Однако их россияне уничтожили еще в 2022 году, там все стоит,

– прокомментировал Свитан.

Он объяснил, что такие атаки не принесут плюсов россиянам, ведь в Украине уже перестроена система топливной логистики.

Пока оккупанты перешли к тактике запуска малых групп "Шахедов". Напомним из 8 БПЛА было сбито 4. Сейчас враг фокусируется на обходных путях нашей ПВО, а не массовости, объяснил Свитан.

По его словам, плотность ПВО в Украине следует увеличивать по меньшей мере в 10 раз, тогда эффективность будет максимальной.

"Однако, исходя из этой информации, какая есть, даже эти 4 беспилотника не выполнили свою боевую задачу, хотя и не были сбиты", – добавил полковник запаса.

О военных преступлениях России

Военные преступления россиян против украинцев продолжаются. Они все чаще атакуют Харьков баллистикой, которую не может сбивать наша ПВО.

Интересно, что российский инженер завода "Алмаз-Антей" покончил с собой, ведь ракета, к разработке которой он был причастен, убила в Харькове его бабушку.

Однако виновных россиян гораздо больше, заметил Свитан. Как минимум, треть из них причастна к убийству украинцев.

Поэтому ждем, когда треть россиян самоликвидируется, и еще треть будет с диванов поддерживать это,

– прокомментировал военный аналитик.

Состояние украинской авиации

Сейчас Украина нуждается в увеличении численности своей авиации. Поскольку от партнеров, по официальным сообщениям, она не получала еще самолетов F-16, а имеющиеся в Украине суда могут выходить из строя.

И авиация, которая есть в Украине, может выполнять боевые задания только в расчете на имеющееся оружие. У нас есть много авиабомб, но свободно падающие авиабомбы пока нет возможности сбрасывать, пока Украина не имеет превосходства в воздухе, ПВО врага не уничтожена, авиация не отогнана,

– объяснил лётчик-инструктор.

В то же время ракеты, которые есть у ВСУ – преимущественно ракеты ближнего боя с самолетом противника, а на допустимое для них расстояние сейчас самолеты друг к другу не приближаются.

Свитан объяснил, что Украина может работать противоавиационными ракетами HARM и крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP.

"Когда в информационном потоке появляется информация о работе нашей авиации, говорится об этих видах ракет. Пока только их дальности хватает для того, чтобы выполнять боевые задания", – добавил аналитик.

Завоевание преимущества в воздухе возможно только тогда, когда над Украиной появятся западные самолеты F-16. Именно они смогут нейтрализовать ПВО врага и работать по земле.