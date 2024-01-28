Об этом пишут некоторые российские СМИ и телеграм-каналы. В сети также публикуют кадры предсмертной записки, в которой инженер объяснил свой шаг, передает 24 Канал.

Актуально Крот войны проедает запасы Кремля: как война истощает Россию– интересные цифры от Washington Post

Не смог с этим жить

Как пишут в сети, инженер главного системного конструкторского бюро концерна ПВО "Алмаз Антей" Антон Горобец покончил с собой после того, как во время ракетных ударов в Харькове погибла его бабушка. Мужчина в предсмертной записке утверждал, что именно он "приложил руку к ракете, которая прилетела в Харьков".

Инженер также написал, что "не может с этим жить, то, что происходит, – это ужас и кошмар", а также он заявил, что "отказывается в этом участвовать".

Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии, она скончалась. Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит – ужас и кошмар. Больше в нем участвовать я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь. Простите меня, пожалуйста, но я – так больше не могу,

– говорится в записке.



Якобы предсмертная записка инженера / Фото с росСМИ

Российские телеграм-каналы отмечают, что следственный комитет считает, что инженер не укорачивал себе возраста, а это было убийство. В настоящее время на оборонном заводе якобы проводятся проверки., а также выясняют, с кем общался усопший.



Россиянин якобы покончил с собой из-за смерти бабушки от российской ракеты в Харькове / Фото с росСМИ

Что известно о заводе "Амаз-Антей" "Алмаз-Антей" – завод, это российский концерн, что объединяет предприятия, разрабатывающих и выпускающих зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Завод оказался под санкциями еще в 2014 году, а в 2015 году стало известно, что он поставлял вооружение оккупантам на Востоке Украины. Известно, что "Алмаз-Антей" производит ракеты типа С-300, С-400, С-500, а также ЗРК "Бук-М2".

Смертельный обстрел Харькова 23 января