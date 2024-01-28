Про це пишуть деякі російські ЗМІ та телеграм-канали. У мережі також публікують кадри передсмертної записки, у якій інженер пояснив свій крок, передає 24 Канал.

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Не зміг з цим жити

Як пишуть у мережі, інженер головного системного конструкторського бюро концерну ППО "Алмаз Антей" Антон Горобець вкоротив собі віку після того, як під час ракетних ударів у Харкові загину його бабуся. Чоловік у передсмертній записці стверджував, що саме він "доклав руку до ракети, яка прилетіла до Харкова".

Інженер також написав, що "не може з цим жити, те, що відбувається, – це жах і кошмар", а також він заявив, що "відмовляється у цьому брати участь".

Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла до Харкова, в будинок, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг з цим жити. Те, що зараз відбувається – жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мені, будь ласка, але я – так більше не можу,

– мовиться у записці.



Буцімто передсмертна записка інженера / Фото з росЗМІ

Російські телеграм-канали зазначають, що слідчий комітет вважає, що інженер не вкорочував собі віку, а це було вбивство. Нині на оборонному заводі нібито проводять перевірки, а також з'ясовують, з ким спілкувався покійний.



Росіянин буцімто вкоротив собі віку через смерть бабусі від російської ракети у Харкові / Фото з росЗМІ

Що відомо про завод "Амаз-Антей" "Алмаз-Антей" – завод, це російський концерн, що об'єднує підприємства, які розробляють і випускають зенітно-ракетне і радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Завод опинився під санкціями ще у 2014 році, а у 2015 році стало відомо, що він постачав озброєння окупантам на Сході України. Відомо, що "Алмаз-Антей" виготовляє ракети типу С-300, С-400, С-500, а також ЗРК "Бук-М2".

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