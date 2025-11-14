Ракетна небезпека оголошена по всій країні: Росія запустила "Кинджали" і "Калібри"
- Росія запустила винищувачі МіГ-31К з потенційними ракетами "Кинджал", що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій Україні.
- З Чорного моря були запущені крилаті ракети "Калібр", а також у небі перебувають великі групи дронів "Шахед".
У зв'язку з активністю МіГ-31К повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Росія також запустила ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
З чим пов'язана ракетна небезпека для усіх регіонів?
Росія близько 00:26 підняла у небо винищувачі МіГ-31К, які є потенційнимм носіями надзвукової ракети "Кинджал". Через це ракетну небезпеку оголосили у всіх областях.
Також кількома хвилинами раніше з Чорного моря до України долетіли крилаті ракети "Калібр", які запускають російські військові кораблі.
Водночас у небі ще перебувають великі групи російських дронів "Шахед". Україна опинилась під комбінованою атакою.
Які міста опинилися під атакою ввечері 13 листопада?
ППО працювала у Києві та у Київській області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ворожих БпЛА до Києва.
Вибухи лунали у Черкасах та на околицях. Повітряну тривогу оголосили приблизно о 22:30 через групу БпЛА, що рухалася у південно-західному напрямку.
У Сумах через атаку російського дрона виникла пожежа на підприємстві в промисловій зоні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Після атаки зафіксовано перевищення діоксиду азоту в повітрі. Містянам рекомендують зачинити вікна, пити більше води та обмежити перебування на вулиці вразливих груп населення.