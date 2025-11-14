Ракетна небезпека оголошена по всій країні: Росія запустила "Кинджали" і "Калібри"

У зв'язку з активністю МіГ-31К повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Росія також запустила ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

З чим пов'язана ракетна небезпека для усіх регіонів?

Росія близько 00:26 підняла у небо винищувачі МіГ-31К, які є потенційнимм носіями надзвукової ракети "Кинджал". Через це ракетну небезпеку оголосили у всіх областях.

Також кількома хвилинами раніше з Чорного моря до України долетіли крилаті ракети "Калібр", які запускають російські військові кораблі.

Водночас у небі ще перебувають великі групи російських дронів "Шахед". Україна опинилась під комбінованою атакою.

Які міста опинилися під атакою ввечері 13 листопада?