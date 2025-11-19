Укр Рус
24 Канал Новини України Загроза масованого удару по Заходу: ворог проводив космічну розвідку регіону, – мер Луцька
19 листопада, 05:03
2

Загроза масованого удару по Заходу: ворог проводив космічну розвідку регіону, – мер Луцька

Олесь Друкач
Основні тези
  • Уночі 19 листопада ворог провів масовану повітряну атаку на Україну, використовуючи ударні дрони та крилаті ракети.
  • Мер Луцька Ігор Поліщук попередив про особливу загрозу для Волині через космічну розвідку ворога в регіоні.

Масована повітряна атака триває уночі 19 листопада на українські землі. Вибухи вже прогриміли у кількох областях, але особлива загроза може бути для Заходу.

Зокрема, мовиться про Волинь – про це написав у телеграмі міський голова Луцька Ігор Поліщук. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза 

Що відомо про загрозу ракетного обстрілу Заходу України 19 листопада?

Уночі 19 листопада ворог застосував проти України сотні ударних дронів, вже постраждали Харків та інші регіони. Водночас близько 3 ранку стало відомо про значну кількість бортів стратегічної авіації у повітрі, мовиться про Ту-95МС. А після 4 години російська армія з моря запустила крилаті ракети типу "Калібр".

На цьому тлі міський голова Луцька Ігор Поліщук опублікував повідомлення у своєму каналі в телеграмі з попередженням про особливу загрозу. 

За наявною інформацією, напередодні ворог активно проводив космічну розвідку, серед іншого й щодо території нашої громади, 
– зазначив мер.

Він закликав людей  зважати на сигнал повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях. 

Додамо, що монітори нарахували близько пів сотні дронів, які на момент публікації прямують саме на західні області України. "Калібри" та Х-101 з авіації ворог останнім часом також застосовував для дальніх ударів.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, удари безпілотників, ракетні загрози, балістичні, а також про наслідки російських повітряних атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?

  • Цієї ночі найбільше постраждав Харків. Під два десятки БпЛА вдарили по місту, є влучання, внаслідок чого виникли руйнування у житловому будинку, супермаркеті "Сільпо" та на інших локаціях. Постраждали три десятки людей.
  • Також росіяни атакували Київську область дронами, та Одеську область – звідти надходили повідомлення про вибухи та роботу ППО.