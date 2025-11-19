Масована повітряна атака триває уночі 19 листопада на українські землі. Вибухи вже прогриміли у кількох областях, але особлива загроза може бути для Заходу.

Зокрема, мовиться про Волинь – про це написав у телеграмі міський голова Луцька Ігор Поліщук. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про загрозу ракетного обстрілу Заходу України 19 листопада?

Уночі 19 листопада ворог застосував проти України сотні ударних дронів, вже постраждали Харків та інші регіони. Водночас близько 3 ранку стало відомо про значну кількість бортів стратегічної авіації у повітрі, мовиться про Ту-95МС. А після 4 години російська армія з моря запустила крилаті ракети типу "Калібр".

На цьому тлі міський голова Луцька Ігор Поліщук опублікував повідомлення у своєму каналі в телеграмі з попередженням про особливу загрозу.

За наявною інформацією, напередодні ворог активно проводив космічну розвідку, серед іншого й щодо території нашої громади,

– зазначив мер.

Він закликав людей зважати на сигнал повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Додамо, що монітори нарахували близько пів сотні дронів, які на момент публікації прямують саме на західні області України. "Калібри" та Х-101 з авіації ворог останнім часом також застосовував для дальніх ударів.

Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?