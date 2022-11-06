У Чорному морі ракетоносіїв нема, але є ризик атак: в ОК "Південь" закликали не розслаблятися

Загроза ракетних ударів з боку Росії нікуди не зникає. І хоч у Чорному морі не перебувають ракетоносії, ігнорувати повітряну тривогу ні в якому разі не варто.

В Україні щоденно моніторять ситуацію в Чорному морі. Це дозволяє краще зрозуміти, чи існує загроза ракетних ударів з акваторії. Але зауважимо, що відсутність ракетоносіїв не тотожна з відсутністю атак з Півдня.

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У Чорному морі ракетоносіїв немає

Про це повідомили в ОК "Південь". У відомстві зауважили, що наразі в акваторії перебуває 3 російські судна. Жодного ракетоносія у Чорному морі на чергуванні немає. Але є низка "але"...

Передовсім слід зауважити, що море продовжує штормити. А це означає, що мінна небезпека нікуди не зникає. Тож варто бути обережними мешканцям прибережжя. Сама ж відсутність ракетоносіїв може бути відволікаючим маневром.

Пам'ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом заколисування уваги,

– наголошують в ОК "Південь".

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ситуація в регіоні повністю контрольована. Він також зауважив, що море в області штормить.

Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали ракетного удару по Березнегуватській громаді Миколаївщини. "Калібри" ворог випустив саме з акваторії Чорного моря, хоч там і не було ракетоносіїв. І зробив він це підступно, вивівши фрегат у море, запустивши снаряди та повернувши його назад на базу.

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів

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