В Черном море ракетоносителей нет, но есть риск атак: в ОК "Юг" призвали не расслабляться

Угроза ракетных ударов со стороны России никуда не исчезает. И хоть в Черном море не находятся ракетоносители, игнорировать воздушную тревогу ни в коем случае не стоит.

В Украине ежедневно мониторят ситуацию в Черном море. Это позволяет лучше понять, существует ли угроза ракетных ударов из акватории. Но отметим, что отсутствие ракетоносителей не тождественно с отсутствием атак с Юга.

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В Черном море ракетоносителей нет

Об этом сообщили в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что сейчас в акватории находится 3 российских судна. Ни одного ракетоносителя в Черном море на дежурстве нет. Но есть ряд "но"…

Прежде всего следует заметить, что море продолжает штормить. А это значит, что минная опасность никуда не исчезает. Следовательно, следует быть осторожными жителям прибрежья. Само же отсутствие ракетоносителей может быть отвлекающим маневром.

Помните об угрозах ракетных ударов. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть вражеским приемом усыпить внимание,

– отмечают в ОК "Юг".

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, ситуация в регионе полностью контролируемая. Он также отметил, что море в области штормит.

Напомним, что накануне россияне нанесли ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины. "Калибры" враг выпустил именно из акватории Черного моря, хоть там и не было ракетоносителей. И сделал это коварно, выведя фрегат в море, запустив снаряды и возвратив его обратно на базу.

Россияне продолжают наносить ракетные удары

Этой ночью враг атаковал Запорожье. Ракетный удар произошел при сигнале об отбое воздушной тревоги. В результате обстрела погиб один человек . Разрушена двухэтажная постройка коммерческого предприятия.

Добавим, что в ночь на 4 ноября оккупанты атаковали Николаев . Они уничтожили складское помещение, административное сооружение и автомобили, припаркованные вблизи эпицентра попадания.

В течение недели с 27 октября по 3 ноября оккупанты выпустили немало ракет по Украине . По словам Алексея Громова, говорится о 68 крылатых ракетах и 30 дронов-камикадзе, которыми российские захватчики атаковали разные объекты на территории нашего государства.

Эксперт Defence Express Иван Киричевски объяснил, почему иранские баллистические ракеты будет значительно сложнее сбивать. Он отметил, что траектория полета этих снарядов напоминает дугу. И чем ближе они подлетают к цели, тем более высокую скорость набирают.

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