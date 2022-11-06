В Украине ежедневно мониторят ситуацию в Черном море. Это позволяет лучше понять, существует ли угроза ракетных ударов из акватории. Но отметим, что отсутствие ракетоносителей не тождественно с отсутствием атак с Юга.

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В Черном море ракетоносителей нет

Об этом сообщили в ОК "Юг". В ведомстве отметили, что сейчас в акватории находится 3 российских судна. Ни одного ракетоносителя в Черном море на дежурстве нет. Но есть ряд "но"…

Прежде всего следует заметить, что море продолжает штормить. А это значит, что минная опасность никуда не исчезает. Следовательно, следует быть осторожными жителям прибрежья. Само же отсутствие ракетоносителей может быть отвлекающим маневром.

Помните об угрозах ракетных ударов. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть вражеским приемом усыпить внимание,
– отмечают в ОК "Юг".

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, ситуация в регионе полностью контролируемая. Он также отметил, что море в области штормит.

Напомним, что накануне россияне нанесли ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины. "Калибры" враг выпустил именно из акватории Черного моря, хоть там и не было ракетоносителей. И сделал это коварно, выведя фрегат в море, запустив снаряды и возвратив его обратно на базу.

Россияне продолжают наносить ракетные удары

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