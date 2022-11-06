В Україні щоденно моніторять ситуацію в Чорному морі. Це дозволяє краще зрозуміти, чи існує загроза ракетних ударів з акваторії. Але зауважимо, що відсутність ракетоносіїв не тотожна з відсутністю атак з Півдня.
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У Чорному морі ракетоносіїв немає
Про це повідомили в ОК "Південь". У відомстві зауважили, що наразі в акваторії перебуває 3 російські судна. Жодного ракетоносія у Чорному морі на чергуванні немає. Але є низка "але"...
Передовсім слід зауважити, що море продовжує штормити. А це означає, що мінна небезпека нікуди не зникає. Тож варто бути обережними мешканцям прибережжя. Сама ж відсутність ракетоносіїв може бути відволікаючим маневром.
Пам'ятайте про загрози і ракетних ударів. Відсутність ракетоносія на службі теж може бути ворожим прийомом заколисування уваги,
– наголошують в ОК "Південь".
За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ситуація в регіоні повністю контрольована. Він також зауважив, що море в області штормить.
Нагадаємо, що напередодні росіяни завдали ракетного удару по Березнегуватській громаді Миколаївщини. "Калібри" ворог випустив саме з акваторії Чорного моря, хоч там і не було ракетоносіїв. І зробив він це підступно, вивівши фрегат у море, запустивши снаряди та повернувши його назад на базу.
Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів
- Цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Ракетний удар стався під час сигналу про відбій повітряної тривоги. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Зруйнована двоповерхова споруда комерційного підприємства.
- Додамо, що у ніч проти 4 листопада окупанти атакували Миколаїв. Вони понищили складське приміщення, адміністративну споруду та автівки, припарковані поблизу епіцентру влучання.
- Упродовж тижня з 27 жовтня по 3 листопада окупанти випустили чимало ракет по Україні. За словами Олексія Громова, мовиться про 68 крилатих ракет і 30 дронів-камікадзе, якими російські загарбники атакували різні об'єкти на території нашої держави.
- Експерт Defence Express Іван Киричевський пояснив, чому іранські балістичні ракети буде значно складніше збивати. Він зауважив, що траєкторія польоту цих снарядів нагадує дугу. І чим ближче вони підлітають до цілі, тим вищу швидкість набирають.
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