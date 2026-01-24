Лежала поміж будинків і неподалік АЗС: у Києві прибрали з вулиці бойову частину ракети

У Києві вдалося знешкодити частину російської ракети, яку ворог минулої ночі запустив по місту. На щастя, чеерз боєприпас трагедії не сталося й вибухотехніки знайшли його вчасно.

Про це повідомили в поліції Києва. Фрагмент ракети перебував між житловими будинками та автозаправною станцією.

Як знешкодили частину ракети, яку виявили в Києві?

Після цинічної атаки на Київ, яку росіяни здійснили 24 січня, поліціянти виявили залишки ворожої зброї. Окупанти били по столиці різними ракетами й дронами, і зокрема застосували "Іскандер-М". Саме його залишки з бойовою частиною знайшли просто поміж багатоповерхівок.

Ракета не здетонувала, а тому була небезпечною. Там було близько пів тонни вибухівки. Спеціалісти поліції та ДСНС обережно вилучили частину ракети за допомогою своєї техніки та безпечно підірвали її на полігоні.



У Києві знешкодили бойову частину російської ракети / Фото Національної поліції

Що відомо про обстріл Києва 24 січня?