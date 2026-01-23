Також була інформація, що окупанти можуть одночасно запустити 96 таких ракет. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що для того, щоб це зробити, їм потрібно не використовувати цю зброю мінімум рік.

"Питання у тому, що у них зараз є приблизно 24 пускові установки. Але ці ракети запускаються із пускової установки "Іскандер-М1". Вони мають план щодо нарощення та збільшення кількості цих "Іскандерів". Але всі ці плани щодо нарощення нової техніки у росіян зазвичай провалюються", – підкреслив він.

Як Україна може протидіяти?

Дмитро Жмайло розповів, що ця ракета має назву "Новатор". Вона застосовується точково під час повітряних ударів, коли перевантажена українська система протиповітряної оборони. Проте вона не балістична. Це крилата ракета наземного базування, з якою наша ППО може впоратися.

Цьому сприяє те, що по крилатих ракетах наші захисники намагаються використовувати комплекси SAMP/T, IRIS-T, системи "Бук" і С-300. Також у нас є Frankenburg, які, зокрема, використовують багатоцільову ракету AIM-9.

Це була окрема програма щодо удосконалення цих ракет. Ми змогли розконсервувати, удосконалити та поставити в стрій ракетні системи С-200, які були зняті з озброєння української армії, але перебували на консервуванні. Ми так само маємо американські аналоги цих ракет часів Холодної війни. Це Hawk, які воювали у В'єтнамі, але проти крилатих цілей досить ефективні,

– пояснив експерт.

Один з останніх зафіксованих ударів цією ракетою був у жовтні 2025 року, коли було атаковано село Лапаївка Львівської області. Тоді поцілили у цивільну інфраструктуру. На жаль, загинуло п'ять мирних жителів.

Тому це проблема. Це зброя, але не можна сказати, що це якесь "ноу-хау", і росіяни зможуть, як раніше, у 2022 році запускати по 100 ракет. Ні, на щастя, такого не буде. Вони битимуть ними точково, однозначно намагатимуться їх нарощувати,

– сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Що варто знати про ракету "Іскандер-М1"?