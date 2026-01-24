Про це повідомили в поліції Києва. Фрагмент ракети перебував між житловими будинками та автозаправною станцією.
Дивіться також Загроза тепер для всієї України: що відомо про ракету росіян "Іскандер-М1"
Як знешкодили частину ракети, яку виявили в Києві?
Після цинічної атаки на Київ, яку росіяни здійснили 24 січня, поліціянти виявили залишки ворожої зброї. Окупанти били по столиці різними ракетами й дронами, і зокрема застосували "Іскандер-М". Саме його залишки з бойовою частиною знайшли просто поміж багатоповерхівок.
Ракета не здетонувала, а тому була небезпечною. Там було близько пів тонни вибухівки. Спеціалісти поліції та ДСНС обережно вилучили частину ракети за допомогою своєї техніки та безпечно підірвали її на полігоні.
У Києві знешкодили бойову частину російської ракети / Фото Національної поліції
Що відомо про обстріл Києва 24 січня?
У ніч на 24 січня для Києва оголосили повітряну тривогу через масовану атаку ворожих БпЛА та застосування балістичних та крилатих ракет. Близько 01:03 24 січня в столиці було чутно вибухи й роботу протиповітряної оборони.
У результаті ворожої атаки в ніч проти 24 січня в різних районах Києва фіксувалися пожежі, пошкодження будівель та перебої з теплом і водою. П'ять районів опинилися під ударом, протягом дня в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах тривала ліквідація наслідків.
Внаслідок російського обстрілу постраждала будівля шоколадної фабрики Roshen. Там загинула одна працівниця. Пошкоджені як виробничі, так і офісні приміщення.