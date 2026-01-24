Об этом сообщили в полиции Киева. Фрагмент ракеты находился между жилыми домами и автозаправочной станцией.

Как обезвредили часть ракеты, которую обнаружили в Киеве?

После циничной атаки на Киев, которую россияне совершили 24 января, полицейские обнаружили остатки вражеского оружия. Оккупанты били по столице различными ракетами и дронами, и в частности применили "Искандер-М". Именно его остатки с боевой частью нашли прямо между многоэтажек.

Ракета не сдетонировала, а потому была опасной. Там было около полтонны взрывчатки. Специалисты полиции и ГСЧС осторожно изъяли часть ракеты с помощью своей техники и безопасно взорвали ее на полигоне.



В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты / Фото Национальной полиции

Что известно об обстреле Киева 24 января?