Лежала между домов и неподалеку АЗС: в Киеве убрали с улицы боевую часть ракеты
- В Киеве обезвредили часть российской ракеты, которую обнаружили между жилыми домами и АЗС.
- Ракета содержала около пол тонны взрывчатки, ее удалось забрать с места.
В Киеве удалось обезвредить часть российской ракеты, которую враг прошлой ночью запустил по городу. К счастью, из-за боеприпаса трагедии не произошло и взрывотехники нашли его вовремя.
Об этом сообщили в полиции Киева. Фрагмент ракеты находился между жилыми домами и автозаправочной станцией.
Смотрите также Угроза теперь для всей Украины: что известно о ракете россиян "Искандер-М1"
Как обезвредили часть ракеты, которую обнаружили в Киеве?
После циничной атаки на Киев, которую россияне совершили 24 января, полицейские обнаружили остатки вражеского оружия. Оккупанты били по столице различными ракетами и дронами, и в частности применили "Искандер-М". Именно его остатки с боевой частью нашли прямо между многоэтажек.
Ракета не сдетонировала, а потому была опасной. Там было около полтонны взрывчатки. Специалисты полиции и ГСЧС осторожно изъяли часть ракеты с помощью своей техники и безопасно взорвали ее на полигоне.
В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты / Фото Национальной полиции
Что известно об обстреле Киева 24 января?
В ночь на 24 января для Киева объявили воздушную тревогу из-за массированной атаки вражеских БпЛА и применения баллистических и крылатых ракет. Около 01:03 24 января в столице были слышны взрывы и работа противовоздушной обороны.
В результате вражеской атаки в ночь на 24 января в разных районах Киева фиксировались пожары, повреждения зданий и перебои с теплом и водой. Пять районов оказались под ударом, течение дня в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах продолжалась ликвидация последствий.
В результате российского обстрела пострадало здание шоколадной фабрики Roshen. Там погибла одна работница. Повреждены как производственные, так и офисные помещения.