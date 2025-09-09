Країни-партнери зібралися на чергову зустріч у форматі "Рамштайн". На порядку денному обговорення виконання попередніх домовленостей і нові кроки для підтримки України.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що ключовими очікуваннями є три пункти. Це постачання озброєння, посилення протиповітряної оборони та забезпечення стійкості українських військ.

Дивіться також Не вирішив завдання, – генерал Маломуж пояснив, чому Кремль нарощує удари по Україні

Виконання попередніх домовленостей

Олександр Мусієнко наголосив, що одним з головних питань "Рамштайну" є контроль за тим, як реалізуються рішення, ухвалені раніше. Йдеться про постачання озброєння та забезпечення тих пакетів допомоги, які були обіцяні партнерами.

У першу чергу це виконання тих програм і тих рішень, про які було досягнуто згоди раніше. Йдеться про постачання й забезпечення озброєння тими пакетами, які були обіцяні під час попередніх конференцій,

– пояснив військовослужбовець.

Він підкреслив, що саме від стабільного виконання цих домовленостей залежить здатність України ефективно протистояти на фронті.

Посилення протиповітряної оборони

Другим пріоритетом Мусієнко назвав посилення систем ППО. Він підкреслив, що ця тема залишається критичною, адже Росія продовжує завдавати масованих авіаційних і ракетних ударів по українських містах.

Другий пункт – це посилення систем протиповітряної оборони. Це дуже важливо, і саме цього ми потребуємо,

– наголосив Мусієнко.

За його словами, наявність додаткових засобів ППО дозволить зменшити втрати серед цивільних і захистити об'єкти енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що особливо важливо мати посилену оборону в зимовий період, коли ворог намагається спричинити блекаути.

Стійкість українських сил і нові кроки Заходу

Третім важливим напрямом, за словами Мусієнка, є забезпечення стійкості українських військ і суспільства. Це включає не лише нові види озброєння, а й політичну та дипломатичну підтримку з боку партнерів.

Третє – це загалом стійкість і здатність українських військ та українського народу до продовження опору і боротьби. Це включає комплекс озброєнь, яких ми потребуємо,

– пояснив військовослужбовець.

Він додав, що "Рамштайн" має постійно розвиватися, виходити на нові етапи й ухвалювати рішення, які гарантуватимуть безпеку України ще до будь-яких домовленостей із Кремлем.

"Рамштайн" у Лондоні: які очікування та результати попередніх зустрічей