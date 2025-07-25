Майор ЗСУ, журналіст та ексведучий Єгор Чечеринда в етері 24 Каналу, коментуючи засідання "Рамштайну", яке відбулось 21 липня, наголосив на тому, що його результати для України є позитивними.

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Європа не відійшла від України

Лідируючу позицію в коаліції країн, які надають Україні військову допомогу, замість США тепер займають Велика Британія та Німеччина. Ці держави є великими виробниками зброї.

Зі слів Чечеринди, лейтмотивом 29-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" стало те, що попри залякування російської пропаганди й політиків, що хтось "втомився від України", що "Україна не потрібна Європі", європейські партнери залишаються поряд з нашою державою. Вкладення "Рамштайну" за підсумками 2025 року в обороноздатність України оцінюється у 43 мільярди доларів.

Це найбільша цифра, починаючи від 2022 року, початку повномасштабного вторгнення. Тобто з 2025-го ми на оборону від країн "Рамштайну" отримаємо найбільшу суму за ці три з половиною роки,

– наголосив Чечеринда.

Зазначимо, що перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна досягла домовленостей з США щодо передачі Україні п'яти систем Patriot.