Страны-партнеры собрались на очередную встречу в формате "Рамштайн". На повестке дня обсуждение выполнения предыдущих договоренностей и новые шаги для поддержки Украины.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что ключевыми ожиданиями являются три пункта. Это поставки вооружения, усиление противовоздушной обороны и обеспечение устойчивости украинских войск.

Выполнение предыдущих договоренностей

Александр Мусиенко отметил, что одним из главных вопросов "Рамштайн" является контроль за тем, как реализуются решения, принятые ранее. Речь идет о поставках вооружения и обеспечения тех пакетов помощи, которые были обещаны партнерами.

В первую очередь это выполнение тех программ и тех решений, о которых было достигнуто согласие ранее. Речь идет о поставках и обеспечении вооружения теми пакетами, которые были обещаны во время предыдущих конференций,

– пояснил военнослужащий.

Он подчеркнул, что именно от стабильного выполнения этих договоренностей зависит способность Украины эффективно противостоять на фронте.

Усиление противовоздушной обороны

Вторым приоритетом Мусиенко назвал усиление систем ПВО. Он подчеркнул, что эта тема остается критической, ведь Россия продолжает наносить массированные авиационные и ракетные удары по украинским городам.

Второй пункт – это усиление систем противовоздушной обороны. Это очень важно, и именно в этом мы нуждаемся,

– подчеркнул Мусиенко.

По его словам, наличие дополнительных средств ПВО позволит уменьшить потери среди гражданских и защитить объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что особенно важно иметь усиленную оборону в зимний период, когда враг пытается вызвать блэкауты.

Устойчивость украинских сил и новые шаги Запада

Третьим важным направлением, по словам Мусиенко, является обеспечение устойчивости украинских войск и общества. Это включает не только новые виды вооружения, но и политическую и дипломатическую поддержку со стороны партнеров.

Третье – это в целом устойчивость и способность украинских войск и украинского народа к продолжению сопротивления и борьбы. Это включает комплекс вооружений, в которых мы нуждаемся,

– пояснил военнослужащий.

Он добавил, что "Рамштайн" должен постоянно развиваться, выходить на новые этапы и принимать решения, которые будут гарантировать безопасность Украины еще до любых договоренностей с Кремлем.

