Бої на мечах: що відомо про бугурт як новий спосіб реабілітації ветеранів

Бугурт, середньовічний бій у обладунках із затупленою зброєю, в Україні дедалі частіше використовують не лише як спорт. Ветерани приходять туди як у спільноту, де рух, контакт і правила допомагають повернутися до життя.

Співзасновниця ГО "БугуртСіч" Олена Кречет в ефірі 24 Каналу пояснила, як з неформального руху це перетворилося на системний підхід до відновлення. Вона також розповіла, чому тут важливі не тільки бої, а й те, що відбувається між ними.

Що таке бугурт і як він з'явився?

Олена Кречет пояснила, що бугурт виріс із неформальних тематичних зустрічей, які спочатку більше нагадували рольові виїзди з костюмами й фентезі. З часом рух став масовішим і більш спортивним, а правила та екіпірування ускладнилися.

Це були костюмовані тематичні зустрічі десь в лісах. Звісно, яке ж фентезі без зброї. І починалось воно геть не так, як воно зараз виглядає,

– розповіла Кречет.

Поворотною точкою, за її словами, став момент, коли середньовічний бій отримав офіційний статус, а учасники почали тренуватися як спортсмени. Відтоді середньовічний бій став системнішим, а бійці почали виходити в обладунках у дуельних і групових форматах. Сам бугурт, за її словами, стосується саме групових боїв, а не всього виду спорту.

У 2016 році офіційно був зареєстрований вид спорту середньовічний бій. І з того почалася більш спортивна динаміка, де є номінації дуельні й групові,

– пояснила вона.

В групових боях історично брали участь не лише лицарі, і цей принцип доступності зберігся. Вона наголосила, що командність у бугурті змінює саму логіку поєдинку, бо важливими стають взаємодія і спільна дія, а не лише індивідуальна майстерність. В сучасному форматі це бої із затупленою зброєю, де безпека тримається на правилах і контролі спорядження.

Як бугурт став інструментом реабілітації ветеранів?

Кречет пояснила, що "БугуртСіч" задумали як ветеранський проєкт навколо середньовічного бою, бо в самій спільноті давно помічали, як тренування і коло своїх людей впливають на стан. Вона звернула увагу, що у світі в цьому спорті багато ветеранів, і саме це підштовхнуло команду спробувати подивитися на бугурт як на практику відновлення, а не лише на змагання. За її словами, ідея полягала в тому, щоб досліджувати ефект глибше, ніж просте "випустити агресію", і знайти для цього правильну рамку. Паралельно вони шукали фахову опору, щоб не діяти навмання.

Ми задумалися над тим, що в цьому русі, в світі, дуже багато ветеранів. Американська збірна на великий відсоток складається з представників морської піхоти,

– розповіла Кречет.

Вона зазначила, що проєкт намагалися запустити ще наприкінці 2021 року, але повернулися до цього вже у 2023 році. Поштовхом стала і зустріч із професором Віктором Досенком, який, за її словами, давно вивчає ПТСР і погодився допомагати команді як ментор. Саме через цю взаємодію вони зайшли в роботу з центром Лісова Поляна. Там вони змогли почати системно дивитися, як працює метод, і збирати матеріал для глибшого дослідження.

Віктор Досенко вже більше п'яти років вивчає ПТСР. Він сказав: "Це буде працювати, клас, я все зрозумів". Він нас привів в Лісову Поляну. І це єдиний в нашій країні державний заклад психологічного відновлення і реабілітації ветеранів,

– розповіла Кречет.

В основу вони заклали біопсихосоціальний підхід, який використовує Лісова Поляна. За її словами, для відновлення важливий не один інструмент, а поєднання руху, емоцій, взаємодії та соціального кола, бо люди після травми часто ізолюються і не хочуть контактувати. Вона пояснила, що середньовічний бій працює як спільнотний формат, де "рівний рівному" відкриває вхід у розмову і підтримку, а далі дозволяє поступово повертати людину до цивільного життя. Вони навчають не лише ветеранів, а й цивільних учасників, щоб взаємодія не травмувала, а допомагала.

БугуртСіч роблять тренування доступними для людей з травмами

Проєкт будували так, щоб ветеран міг прийти в спільноту з різним фізичним станом і не відчувати себе "окремим випадком". Важливо, щоб людина ще до першого тренування розуміла, що тут є місце для неї і вона зможе долучитися на рівних.

У нас є правила ведення бою для людей з ампутаціями на кріслах колісних. Ми їх поширюємо, щоб людина знала: я прийду і зможу доєднатися до спільноти як рівний,

– пояснила Кречет.

Вона розповіла, що адаптація працює не лише через правила, а й через поведінку учасників у спарингах. Якщо людину на кріслі колісному ставлять у пару, опонент також сідає, щоб бій відбувався в однакових умовах. Так тренування лишається спільним процесом, а не демонстрацією різниці. Якщо людина має слабку підготовку, спершу працює з тренером індивідуально і виходить на базовий рівень. До загальних тренувань долучаються після цього, а для участі у змаганнях потрібен фітнес тест, щоб уникнути ризиків для здоров'я після травм чи операцій. Ідея полягає в довгому процесі, де людину ведуть крок за кроком, а не кидають у навантаження одразу.

Коли людина знаходиться глибоко в травмі, важливо все навколо цієї людини. Це підхід спільнотний. Завжди людина лікує людину. Коли людина починає мріяти, починається її відновлення і інтеграція залишатися в процесі,

– підсумувала Кречет

Окремим важливим маркером відновлення вони вважають момент, коли людина знову починає хотіти і планувати. За її словами, радість від перемоги, взаємодія з командою і прості цілі поступово повертають відчуття майбутнього.

Жодна зі сфер не працює окремо, і саме тому вони навчають спільноту правильно реагувати на стани, підтримувати без осуду і допомагати людині. Важливий будь-який рух, бо саме з нього часто починається повернення до тіла і до звичних дій, навіть якщо шлях у кожного різний.

