Співзасновниця ГО "БугуртСіч" Олена Кречет в ефірі 24 Каналу пояснила, як з неформального руху це перетворилося на системний підхід до відновлення. Вона також розповіла, чому тут важливі не тільки бої, а й те, що відбувається між ними.
Дивіться також Все більше українців розглядають колись немислиме – здачу землі заради миру, – NYT
Що таке бугурт і як він з'явився?
Олена Кречет пояснила, що бугурт виріс із неформальних тематичних зустрічей, які спочатку більше нагадували рольові виїзди з костюмами й фентезі. З часом рух став масовішим і більш спортивним, а правила та екіпірування ускладнилися.
Це були костюмовані тематичні зустрічі десь в лісах. Звісно, яке ж фентезі без зброї. І починалось воно геть не так, як воно зараз виглядає,
– розповіла Кречет.
Поворотною точкою, за її словами, став момент, коли середньовічний бій отримав офіційний статус, а учасники почали тренуватися як спортсмени. Відтоді середньовічний бій став системнішим, а бійці почали виходити в обладунках у дуельних і групових форматах. Сам бугурт, за її словами, стосується саме групових боїв, а не всього виду спорту.
У 2016 році офіційно був зареєстрований вид спорту середньовічний бій. І з того почалася більш спортивна динаміка, де є номінації дуельні й групові,
– пояснила вона.
В групових боях історично брали участь не лише лицарі, і цей принцип доступності зберігся. Вона наголосила, що командність у бугурті змінює саму логіку поєдинку, бо важливими стають взаємодія і спільна дія, а не лише індивідуальна майстерність. В сучасному форматі це бої із затупленою зброєю, де безпека тримається на правилах і контролі спорядження.
Як бугурт став інструментом реабілітації ветеранів?
Кречет пояснила, що "БугуртСіч" задумали як ветеранський проєкт навколо середньовічного бою, бо в самій спільноті давно помічали, як тренування і коло своїх людей впливають на стан. Вона звернула увагу, що у світі в цьому спорті багато ветеранів, і саме це підштовхнуло команду спробувати подивитися на бугурт як на практику відновлення, а не лише на змагання. За її словами, ідея полягала в тому, щоб досліджувати ефект глибше, ніж просте "випустити агресію", і знайти для цього правильну рамку. Паралельно вони шукали фахову опору, щоб не діяти навмання.
Ми задумалися над тим, що в цьому русі, в світі, дуже багато ветеранів. Американська збірна на великий відсоток складається з представників морської піхоти,
– розповіла Кречет.
Вона зазначила, що проєкт намагалися запустити ще наприкінці 2021 року, але повернулися до цього вже у 2023 році. Поштовхом стала і зустріч із професором Віктором Досенком, який, за її словами, давно вивчає ПТСР і погодився допомагати команді як ментор. Саме через цю взаємодію вони зайшли в роботу з центром Лісова Поляна. Там вони змогли почати системно дивитися, як працює метод, і збирати матеріал для глибшого дослідження.
Віктор Досенко вже більше п'яти років вивчає ПТСР. Він сказав: "Це буде працювати, клас, я все зрозумів". Він нас привів в Лісову Поляну. І це єдиний в нашій країні державний заклад психологічного відновлення і реабілітації ветеранів,
– розповіла Кречет.
В основу вони заклали біопсихосоціальний підхід, який використовує Лісова Поляна. За її словами, для відновлення важливий не один інструмент, а поєднання руху, емоцій, взаємодії та соціального кола, бо люди після травми часто ізолюються і не хочуть контактувати. Вона пояснила, що середньовічний бій працює як спільнотний формат, де "рівний рівному" відкриває вхід у розмову і підтримку, а далі дозволяє поступово повертати людину до цивільного життя. Вони навчають не лише ветеранів, а й цивільних учасників, щоб взаємодія не травмувала, а допомагала.
БугуртСіч роблять тренування доступними для людей з травмами
Проєкт будували так, щоб ветеран міг прийти в спільноту з різним фізичним станом і не відчувати себе "окремим випадком". Важливо, щоб людина ще до першого тренування розуміла, що тут є місце для неї і вона зможе долучитися на рівних.
У нас є правила ведення бою для людей з ампутаціями на кріслах колісних. Ми їх поширюємо, щоб людина знала: я прийду і зможу доєднатися до спільноти як рівний,
– пояснила Кречет.
Вона розповіла, що адаптація працює не лише через правила, а й через поведінку учасників у спарингах. Якщо людину на кріслі колісному ставлять у пару, опонент також сідає, щоб бій відбувався в однакових умовах. Так тренування лишається спільним процесом, а не демонстрацією різниці. Якщо людина має слабку підготовку, спершу працює з тренером індивідуально і виходить на базовий рівень. До загальних тренувань долучаються після цього, а для участі у змаганнях потрібен фітнес тест, щоб уникнути ризиків для здоров'я після травм чи операцій. Ідея полягає в довгому процесі, де людину ведуть крок за кроком, а не кидають у навантаження одразу.
Коли людина знаходиться глибоко в травмі, важливо все навколо цієї людини. Це підхід спільнотний. Завжди людина лікує людину. Коли людина починає мріяти, починається її відновлення і інтеграція залишатися в процесі,
– підсумувала Кречет
Окремим важливим маркером відновлення вони вважають момент, коли людина знову починає хотіти і планувати. За її словами, радість від перемоги, взаємодія з командою і прості цілі поступово повертають відчуття майбутнього.
Жодна зі сфер не працює окремо, і саме тому вони навчають спільноту правильно реагувати на стани, підтримувати без осуду і допомагати людині. Важливий будь-який рух, бо саме з нього часто починається повернення до тіла і до звичних дій, навіть якщо шлях у кожного різний.
Останні новини про мирні переговори:
У Абу Дабі 4 лютого розпочався другий раунд тристоронніх переговорів за участі України, Росії та США. У Міністерстві закордонних справ ОАЕ повідомили, що зустріч відбувається в межах дипломатичних зусиль щодо політичного врегулювання війни. Українську делегацію очолює Рустем Умєров, також на переговорах присутні представники Росії та спецпредставник президента США Стів Віткофф. Станом на цей момент деталей обговорень сторони не оприлюднили.
Другий етап перемовин в Абу Дабі триває 4 та 5 лютого у тристоронньому форматі. За інформацією з відкритих джерел, робота розпочалася спільною зустріччю, після чого сторони перейшли до окремих переговорних груп за напрямами. Володимир Зеленський повідомив, що після нічної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру позицію української делегації було скориговано. У Кремлі заявили, що не планують розкривати перебіг переговорів.
3 лютого до України прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який провів зустрічі з Володимиром Зеленським та виступив у Верховній Раді. Візит відбувся на тлі масованих російських ударів по Україні. За словами Володимира Фесенка, поїздка мала символічне значення та була сигналом підтримки з боку Альянсу. Також під час візиту обговорювалася роль НАТО у координації військової допомоги та взаємодія з США.