Соучредительница ОО "БугуртСіч" Елена Кречет в эфире 24 Канала объяснила, как из неформального движения это превратилось в системный подход к восстановлению. Она также рассказала, почему здесь важны не только бои, но и то, что происходит между ними.

Что такое бугурт и как он появился?

Елена Кречет объяснила, что бугурт вырос из неформальных тематических встреч, которые сначала больше напоминали ролевые выезды с костюмами и фэнтези. Со временем движение стало более массовым и более спортивным, а правила и экипировка усложнились.

Это были костюмированные тематические встречи где-то в лесах. Конечно, какое же фэнтези без оружия. И начиналось оно совсем не так, как оно сейчас выглядит,

– рассказала Кречет.

Поворотной точкой, по ее словам, стал момент, когда средневековый бой получил официальный статус, а участники начали тренироваться как спортсмены. С тех пор средневековый бой стал более системным, а бойцы начали выходить в доспехах в дуэльных и групповых форматах. Сам бугурт, по ее словам, касается именно групповых боев, а не всего вида спорта.

В 2016 году официально был зарегистрирован вид спорта средневековый бой. И с того началась более спортивная динамика, где есть номинации дуэльные и групповые,

– объяснила она.

В групповых боях исторически участвовали не только рыцари, и этот принцип доступности сохранился. Она отметила, что командность в бугурте меняет саму логику поединка, потому что важными становятся взаимодействие и совместное действие, а не только индивидуальное мастерство. В современном формате это бои с затупленным оружием, где безопасность держится на правилах и контроле снаряжения.

Как бугурт стал инструментом реабилитации ветеранов?

Кречет объяснила, что "БугуртСіч" задумали как ветеранский проект вокруг средневекового боя, потому что в самом сообществе давно замечали, как тренировки и круг своих людей влияют на состояние. Она обратила внимание, что в мире в этом спорте много ветеранов, и именно это подтолкнуло команду попробовать посмотреть на бугурт как на практику восстановления, а не только на соревнования. По ее словам, идея заключалась в том, чтобы исследовать эффект глубже, чем просто "выпустить агрессию", и найти для этого правильную рамку. Параллельно они искали профессиональную опору, чтобы не действовать наугад.

Мы задумались над тем, что в этом движении, в мире, очень много ветеранов. Американская сборная на большой процент состоит из представителей морской пехоты,

– рассказала Кречет.

Она отметила, что проект пытались запустить еще в конце 2021 года, но вернулись к этому уже в 2023 году. Толчком стала и встреча с профессором Виктором Досенко, который, по ее словам, давно изучает ПТСР и согласился помогать команде как ментор. Именно через это взаимодействие они зашли в работу с центром Лесная Поляна. Там они смогли начать системно смотреть, как работает метод, и собирать материал для более глубокого исследования.

Виктор Досенко уже более пяти лет изучает ПТСР. Он сказал: "Это будет работать, класс, я все понял". Он нас привел в Лесную Поляну. И это единственное в нашей стране государственное учреждение психологического восстановления и реабилитации ветеранов,

– рассказала Кречет.

В основу они заложили биопсихосоциальный подход, который использует Лесная Поляна. По ее словам, для восстановления важен не один инструмент, а сочетание движения, эмоций, взаимодействия и социального круга, потому что люди после травмы часто изолируются и не хотят контактировать. Она объяснила, что средневековый бой работает как общественный формат, где "равный равному" открывает вход в разговор и поддержку, а дальше позволяет постепенно возвращать человека к гражданской жизни. Они обучают не только ветеранов, но и гражданских участников, чтобы взаимодействие не травмировало, а помогало.

БугуртСич делают тренировки доступными для людей с травмами

Проект строили так, чтобы ветеран мог прийти в сообщество с разным физическим состоянием и не чувствовать себя "частным случаем". Важно, чтобы человек еще до первой тренировки понимал, что здесь есть место для него и он сможет присоединиться на равных.

У нас есть правила ведения боя для людей с ампутациями на креслах колесных. Мы их распространяем, чтобы человек знал: я приду и смогу присоединиться к сообществу как равный,

– объяснила Кречет.

Она рассказала, что адаптация работает не только через правила, но и через поведение участников в спаррингах. Если человека на кресле колесном ставят в пару, оппонент также садится, чтобы бой происходил в одинаковых условиях. Так тренировки остается общим процессом, а не демонстрацией разницы. Если человек имеет слабую подготовку, сначала работает с тренером индивидуально и выходит на базовый уровень. К общим тренировкам приобщаются после этого, а для участия в соревнованиях нужен фитнес тест, чтобы избежать рисков для здоровья после травм или операций. Идея заключается в долгом процессе, где человека ведут шаг за шагом, а не бросают в нагрузку сразу.

Когда человек находится глубоко в травме, важно все вокруг этого человека. Это подход общинный подход. Всегда человек лечит человека. Когда человек начинает мечтать, начинается его восстановление и интеграция оставаться в процессе,

– подытожила Кречет

Отдельным важным маркером восстановления они считают момент, когда человек снова начинает хотеть и планировать. По ее словам, радость от победы, взаимодействие с командой и простые цели постепенно возвращают ощущение будущего.

Ни одна из сфер не работает отдельно, и именно поэтому они учат сообщество правильно реагировать на состояния, поддерживать без осуждения и помогать человеку. Важно любое движение, потому что именно с него часто начинается возвращение к телу и к привычным действиям, даже если путь у каждого разный.

