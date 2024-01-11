Як у Першу світову: який метод використовують ЗСУ для збиття сучасних цілей

Росія закупляє чимало безпілотників в Ірану. Атаки дронами щоночі є доволі серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони. Тож доводиться шукати різні варіанти для збиття повітряних цілей.

В України просто немає достатньої кількості засобів протидії для таких масованих повітряних атак. Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ. До слова, Росія зараз нарощує військову співпрацю з Іраном, закупляючи в Тегерану не лише дрони, а й ракети.

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Реактивні "Шахеди"

Нещодавно в Україні заявили, що Росія почала використовувати "Шахеди" з реактивним двигуном. Мовляв, один безпілотник вже збили і змогли дослідити, що він велить 500 кілометрів на годину.

Однак у нього є величезний недолік, адже він залишає у небі слід. Тож для систем теплового наведення ПЗРК – він стане легкою ціллю.

Якщо вартість звичайного "Шахеда" коливається від 20 до 50 тисяч доларів, то реактивний може коштувати і під сотню. Однак якщо щоночі нас атакуватимуть такими безпілотниками, то у нас банально не вистачить систем збиття,

– наголосив Ступак.

У Повітряних силах ЗСУ не змогли підтвердити заяву військового експерта Сергія Бескрестнова про збиття першого реактивного "Шахеда" в Україні. За словами речника Юрія Ігната, такий дрон у Повітряних силах не знаходили.

Зараз російські дрони збивають здебільшого великокаліберними кулеметами або ж кулеметами "Максима".

"Справді, наші військові як у Першу світову війну, таким старим методом збивають цілі у повітрі. Тобто підсвічують прожектором та збивають. Це набагато дешевше, ніж використання Stinger", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Нова загроза для України

Крім того, видання Sky News повідомило, що Іран виробив для Росії новий безпілотник Shahed-107. Він оснащений системою пошуку британських та американських РСЗВ, які використовують наші Сили оборони.

Для мене загадка, як Іран 40 років під санкціями і не просто нормально живе, але й може виробляти щось передове та перспективне. Цей безпілотник буде технологічнішим, хоч ми не знаємо наскільки він буде ефективним,

– зазначив Іван Ступак.

Заявлено, що цей дрон матиме трансмітером для передачі відео.Тобто його можуть використовувати для ідентифікації цілей, які згодом можуть уразити іншими БПЛА чи системами озброєння. Якщо це дрон-камікадзе, то й сам знищить знайдену техніку.

"Потенційно це справді велика загроза для наших екіпажів та техніки. Нагадаю, Україна отримала близько 38 установок HIMARS та їхніх аналогів. Це велика сила", – наголосив Ступак.

Зокрема, завдяки цим установкам вдасться знищувати високотехнологічні російські "приблуди" у вигляді систем контрбатарейної боротьби, комплекси ППО та станції РЕБ.

Звідки Росія бере зброю