Як у Першу світову: який метод використовують ЗСУ для збиття сучасних цілей
Росія закупляє чимало безпілотників в Ірану. Атаки дронами щоночі є доволі серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони. Тож доводиться шукати різні варіанти для збиття повітряних цілей.
В України просто немає достатньої кількості засобів протидії для таких масованих повітряних атак. Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ. До слова, Росія зараз нарощує військову співпрацю з Іраном, закупляючи в Тегерану не лише дрони, а й ракети.
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Реактивні "Шахеди"
Нещодавно в Україні заявили, що Росія почала використовувати "Шахеди" з реактивним двигуном. Мовляв, один безпілотник вже збили і змогли дослідити, що він велить 500 кілометрів на годину.
Однак у нього є величезний недолік, адже він залишає у небі слід. Тож для систем теплового наведення ПЗРК – він стане легкою ціллю.
Якщо вартість звичайного "Шахеда" коливається від 20 до 50 тисяч доларів, то реактивний може коштувати і під сотню. Однак якщо щоночі нас атакуватимуть такими безпілотниками, то у нас банально не вистачить систем збиття,
– наголосив Ступак.
Зараз російські дрони збивають здебільшого великокаліберними кулеметами або ж кулеметами "Максима".
"Справді, наші військові як у Першу світову війну, таким старим методом збивають цілі у повітрі. Тобто підсвічують прожектором та збивають. Це набагато дешевше, ніж використання Stinger", – зауважив ексспівробітник СБУ.
Нова загроза для України
Крім того, видання Sky News повідомило, що Іран виробив для Росії новий безпілотник Shahed-107. Він оснащений системою пошуку британських та американських РСЗВ, які використовують наші Сили оборони.
Для мене загадка, як Іран 40 років під санкціями і не просто нормально живе, але й може виробляти щось передове та перспективне. Цей безпілотник буде технологічнішим, хоч ми не знаємо наскільки він буде ефективним,
– зазначив Іван Ступак.
Заявлено, що цей дрон матиме трансмітером для передачі відео.Тобто його можуть використовувати для ідентифікації цілей, які згодом можуть уразити іншими БПЛА чи системами озброєння. Якщо це дрон-камікадзе, то й сам знищить знайдену техніку.
"Потенційно це справді велика загроза для наших екіпажів та техніки. Нагадаю, Україна отримала близько 38 установок HIMARS та їхніх аналогів. Це велика сила", – наголосив Ступак.
Зокрема, завдяки цим установкам вдасться знищувати високотехнологічні російські "приблуди" у вигляді систем контрбатарейної боротьби, комплекси ППО та станції РЕБ.
Звідки Росія бере зброю
- Західні ЗМІ повідомили про те, що Росія закупляє в КНДР балістичні ракети. Згодом про це офіційно заявив представник Білого дому Джон Кірбі, зауваживши, що їх вже випускали по Україні під час масованих атак.
- Щобільше, Росія уже веде переговори з Іраном щодо поставок балістичних ракет. Є дані, які свідчать про те, що вже навесні цього року країна-агресор може отримати від Тегерану балістику.
- Сергій "Флеш" Бесткрестнов, військовий експерт у галузі зв'язку РЕР та РЕБ повідомив, що в Україні нібито збили перший реактивний "Шахед-238". За його словами, двигун виробили у Китаї. Однак варто зауважити, що новий реактивний БпЛА Shahed-238 під час виставки у листопаді 2023 року демонстрували в Ірані.