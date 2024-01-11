Как в Первую мировую: какой метод используют ВСУ для сбивания современных целей

Россия закупает немало беспилотников у Ирана. Атаки дронами каждую ночь довольно серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны. Поэтому приходится искать разные варианты для сбивания воздушных целей.

В Украины просто нет достаточного количества средств противодействия для таких массированных воздушных атак. Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ. К слову, Россия сейчас наращивает военное сотрудничество с Ираном, закупая у Тегерана не только дроны, но и ракеты.

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Реактивные "Шахеды"

Недавно в Украине заявили, что Россия начала использовать "Шахеды" с реактивным двигателем. Мол, один беспилотник уже сбили и смогли исследовать, что он велит 500 километров в час.

Однако у него есть огромный недостаток, он оставляет в небе след. Для систем теплового наведения ПЗРК – он станет легкой целью.

Если стоимость обычного "Шахеда" колеблется от 20 до 50 тысяч долларов, реактивный может стоить и под сотню. Однако если каждую ночь нас будут атаковать такими беспилотниками, то у нас банально не хватит систем ущерба,

– подчеркнул Ступак.

В Воздушных силах ВСУ не смогли подтвердить заявление военного эксперта Сергея Бескрестнова о сбитии первого реактивного "Шахеда" в Украине. По словам спикера Юрия Игната, такой дрон в Воздушных силах не находили.

Сейчас российские дроны сбивают в основном крупнокалиберными пулеметами или пулеметами "Максима".

"Действительно, наши военные, как в Первую мировую войну, таким старым методом сбивают цели в воздухе. То есть подсвечивают прожектором и сбивают. Это гораздо дешевле, чем использование Stinger", – заметил экс-сотрудник СБУ.

Новая угроза для Украины

Кроме того, издание Sky News сообщило, что Иран произвел для России новый беспилотник Shahed-107. Он оснащен системой поиска британских и американских РСЗО, использующих наши Силы обороны.

Для меня загадка, как Иран 40 лет под санкциями и не просто нормально живет, но может производить что-то передовое и перспективное. Этот беспилотник будет более технологичным, хотя мы не знаем насколько он будет эффективным,

– отметил Иван Ступак.

Заявлено, что этот дрон будет иметь трансмиттер для передачи видео. То есть его могут использовать для идентификации целей, которые впоследствии могут поразить другими БПЛА или системами вооружения. Если это дрон-камикадзе, то сам уничтожит найденную технику.

"Потенциально это действительно большая угроза для наших экипажей и техники. Напомним, Украина получила около 38 установок HIMARS и их аналогов. Это большая сила", – подчеркнул Ступак.

В частности, благодаря этим установкам удастся уничтожать высокотехнологичные российские "приблуды" в виде систем контрбатарейной борьбы, комплексы ПВО и станции РЭБ.

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