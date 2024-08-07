Путіна немає, коли є небезпека: чому очільник Кремля так довго мовчав про події на Курщині
Часто Владімір Путін ігнорує події чи ситуацію, яка відбувається у його країні. Втім, "прорив" кордону у Курській області все ж таки прокоментував, назвавши його черговою провокацією "київського режиму".
Загальмована реакція, чи взагалі її відсутність – це стиль й особливість путінського правління. Путін майже ніколи не реагує на подібні події, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. До слова, диктатору ще вночі доповіли про нібито атаку безпілотниками й ракетами Курської області.
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Путіну байдуже на біди росіян
Це звична манера Путіна, коли відбувається якесь лихо, чи ситуація, яка вимагає його присутності, то диктатора ніколи немає. Аналогічна ситуація була під час трагедії з підводним човном "Курськ".
"Так само й зараз", – мовив Яковенко.
Путіна немає поруч, коли потрібна його присутність. Російського президента не було, коли відбувалися серйозні теракти з великою кількістю жертв. Його ніколи немає, коли росіянам потрібне співчуття та присутність політичного лідера.
Водночас Путін особисто приїжджає, коли треба зустріти вбивцю, наприклад, Вадіма Красікова.Важливо! 1 серпня Росія та Захід провели масштабний обмін полоненими. Кремль відпустив політв'язнів, а натомість отримав своїх шпигунів та найманого вбивцю Вадіма Красікова, який був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство чеченського командира.