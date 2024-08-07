Путина нет, когда есть опасность: почему глава Кремля так долго молчал о событиях на Курщине

Часто Владимир Путин игнорирует события или ситуацию, которая происходит в его стране. Впрочем, "прорыв" границы в Курской области все же прокомментировал, назвав его очередной провокацией "киевского режима".

Заторможенная реакция, или вообще ее отсутствие – это стиль и особенность путинского правления. Путин почти никогда не реагирует на подобные события, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. К слову, диктатору еще ночью доложили о якобы атаке беспилотниками и ракетами Курской области.

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Путину безразличны беды россиян

Это привычная манера Путина, когда происходит какая-то беда, или ситуация, которая требует его присутствия, то диктатора никогда нет. Аналогичная ситуация была во время трагедии с подводной лодкой "Курск".

Атомная подводная лодка "Курск" затонула в результате аварии 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Все 118 человек, находившихся на борту, погибли. Экипажи кораблей, что были вблизи, почувствовали первый взрыв и гораздо мощнее второй взрыв, но в российском флоте не поняли, что произошла авария, и поиски подводной лодки не начинались более шести часов.

"Так же и сейчас", – сказал Яковенко.

Путина нет рядом, когда нужно его присутствие. Российского президента не было, когда происходили серьезные теракты с большим количеством жертв. Его никогда нет, когда россиянам нужно сочувствие и присутствие политического лидера.

В то же время Путин лично приезжает, когда надо встретить убийцу, например, Вадима Красикова.