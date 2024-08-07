Загальмована реакція, чи взагалі її відсутність – це стиль й особливість путінського правління. Путін майже ніколи не реагує на подібні події, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. До слова, диктатору ще вночі доповіли про нібито атаку безпілотниками й ракетами Курської області.

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Путіну байдуже на біди росіян

Це звична манера Путіна, коли відбувається якесь лихо, чи ситуація, яка вимагає його присутності, то диктатора ніколи немає. Аналогічна ситуація була під час трагедії з підводним човном "Курськ".

Атомний підводний човен "Курськ" затонув внаслідок аварії 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. Усі 118 осіб, які перебували на борту, загинули. Екіпажі кораблів, що були поблизу, відчули перший вибух і набагато потужніший другий вибух, але в російському флоті не зрозуміли, що сталася аварія, і пошуки підводного човна не починались понад шість годин.

"Так само й зараз", – мовив Яковенко.

Путіна немає поруч, коли потрібна його присутність. Російського президента не було, коли відбувалися серйозні теракти з великою кількістю жертв. Його ніколи немає, коли росіянам потрібне співчуття та присутність політичного лідера.

Водночас Путін особисто приїжджає, коли треба зустріти вбивцю, наприклад, Вадіма Красікова.

Важливо! 1 серпня Росія та Захід провели масштабний обмін полоненими. Кремль відпустив політв'язнів, а натомість отримав своїх шпигунів та найманого вбивцю Вадіма Красікова, який був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство чеченського командира.