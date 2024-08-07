Заторможенная реакция, или вообще ее отсутствие – это стиль и особенность путинского правления. Путин почти никогда не реагирует на подобные события, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. К слову, диктатору еще ночью доложили о якобы атаке беспилотниками и ракетами Курской области.
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Путину безразличны беды россиян
Это привычная манера Путина, когда происходит какая-то беда, или ситуация, которая требует его присутствия, то диктатора никогда нет. Аналогичная ситуация была во время трагедии с подводной лодкой "Курск".
"Так же и сейчас", – сказал Яковенко.
Путина нет рядом, когда нужно его присутствие. Российского президента не было, когда происходили серьезные теракты с большим количеством жертв. Его никогда нет, когда россиянам нужно сочувствие и присутствие политического лидера.
В то же время Путин лично приезжает, когда надо встретить убийцу, например, Вадима Красикова.