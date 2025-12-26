Будинок без даху за 600 тисяч у Британії: чому його продають так дорого

У Великій Британії на ринку нерухомості з'явилося оголошення, яке швидко стало приводом для глузувань у мережі. Будинок без даху, з обваленими перекриттями та небезпечним станом оцінили майже у півмільйона фунтів.

Що пропонують покупцям?

На продаж за 475 тисяч фунтів стерлінгів виставили старий будинок у селі Мортімер-Коммон у графстві Беркшир, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Китайська столиця пом’якшила правила купівлі житла: що змінилося

Колись це був повноцінний житловий котедж із чотирма спальнями, кухнею, їдальнею, вітальнею та подвійним гаражем. Зараз від будівлі залишилися лише зовнішні стіни та фрагменти конструкцій.

Дах повністю відсутній. Другий поверх частково обвалився. Навколо уламки цегли та будівельних матеріалів. У самому оголошенні зазначено, що заходити всередину заборонено через загрозу обвалу. Покупцям пропонують оглядати об'єкт лише ззовні.

Будинок, який пропонують за 600 тисяч / Фото Daily Mail

Чому будинок коштує так дорого?

Вартість об'єкта становить 475 тисяч фунтів стерлінгів – це близько 600 тисяч доларів. Для багатьох така ціна виглядає абсурдною, адже фактично продається руїна. Рієлтори пояснюють вартість не станом будівлі, а земельною ділянкою.

Саме локацію продавці називають головною перевагою. Будинок розташований у привабливому районі. Поруч є школа, магазин, паб, церква та залізнична станція. За їхніми словами, ділянка підходить для створення нового житла або масштабної реконструкції.

Який стан будівлі зараз?

Фотографії з оголошення показують критичний рівень зносу. Перекриття між поверхами зруйновані. Віконні отвори порожні. Частина стін має тріщини. Територія навколо будинку дуже занедбана.

Стан будинку ззовні / Фото Daily Mail

Ремонт у класичному розумінні тут неможливий. Майбутньому власнику доведеться або повністю демонтувати залишки будинку, або проводити складні будівельні роботи з посиленням конструкцій. Усе це потребує значних витрат і погоджень з місцевою владою.

Як на оголошення відреагували в мережі?

Користувачі Reddit активно обговорюють цю пропозицію. У коментарях люди іронізують над відсутністю даху та жартують про “відкритий простір”. Деякі пишуть, що за такі гроші очікували побачити житло, а не небезпечні залишки будинку.

Чи можна називати це спальнею, якщо там немає даху?

– зазначив один з користувачів.

Потрібно лише трохи фарби та кілька стін,

– пожартував інший користувач

Частина коментаторів звертає увагу на загальну ситуацію на британському ринку. Вони зазначають, що ціни на землю зросли настільки, що навіть аварійні об'єкти продають як інвестицію.

Скільки зараз коштують квартири у Британії?