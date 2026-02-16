Трамп показав рендери бального залу за 400 мільйонів: як він виглядає

Президент США Дональд Трамп показав нові рендери майбутнього бального залу Білого дому. Проєкт вартістю близько 400 мільйонів доларів вже викликав дискусії через масштаб та вплив на історичний вигляд комплексу.

Яким буде новий бальний зал Білого дому?

Будівництво продовжують, навіть попри те, що проєкт оскаржили у суді, пише The Washington Post.

Новий бальний зал стане одним із найбільших сучасних доповнень до Білого дому. Його площа становитиме близько 8,4 тисяч квадратних метрів.

Простір зможе приймати до 1 000 гостей одночасно, пише Realtor.com. Це значно більше, ніж нинішні можливості резиденції, де великі офіційні заходи часто проводять у тимчасових наметах через нестачу місця.

Рендеринг запропонованої бальної зали Білого дому / Ілюстрації The Washington Post

Проєкт розробила архітектурна компанія Shalom Baranes Associates. Після критики попередньої версії дизайн змінили, зокрема прибрали масивний декоративний фронтон.

Водночас нову будівлю спроєктували так, щоб її висота відповідала основній частині Білого дому і не порушувала загальні пропорції комплексу.

Оскільки він має ідентичну висоту та масштаб, він повністю відповідає нашому історичному Білому дому. Цей простір добре служитиме нашій країні, сподіваємося, протягом століть у майбутньому!

– написав Трамп у соцмережах.

Чому цей проєкт викликав суперечки?

Будівництво бальної зали Трампа викликало критику серед архітекторів і представників органів, які відповідають за збереження історичного вигляду Білого дому. Вони вважають, що нова споруда може змінити архітектурний баланс комплексу та вплинути на його історичний характер.

Окремі зауваження стосуються фінансування. Будівництво планують оплатити за рахунок приватних донорів, серед яких можуть бути великі компанії. Це викликало питання щодо прозорості процесу та контролю за реалізацією проєкту.

В адміністрації президента США заявили, що будівництво нової бальної зали у Білому домі є питанням національної безпеки й не може бути зупинене через судові позови.