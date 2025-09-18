У Києві з'явилися рекламні щити з візуалізаціями оновленого Ярославого Валу. Це частина урбан-діалогу, мета якого – звернути увагу киян на своє місто і побачити знайомі місця з іншого боку.

Проєкт вулиці розробила відома українська компанія Archimatika. Архітектори показали, як Ярославів Вал може бути затишнішим та зручнішим для пішоходів, розповідає 24 Канал.

Яким може бути Ярославів Вал у Києві?

Розмови про місто та архітектуру зазвичай не виходять за межі фахового кола. На думку Archimatika, це не правильно.

Місто існує для всіх, а не лише для фахівців. Залучення містян в містотворення вкрай важливе. Розуміння базових концептів і засад урбанізму мало б стати маст-хевом – як знання правил гігієни. Тому ми вирішили вийти з такою комунікацією,

– поділився Дмитро Васильєв, СЕО компанії Archimatika.

Представники наголошують, що це не проєктна пропозиція, а новий погляд на Ярославів Вал, щоб зупинитися і замислитися. Архітектори обрали саме цю вулицю невипадково – це один з найпопулярніших прогулянкових маршрутів у Києві. Це означає, що спровокувати діалог чи дискусію точно вдасться.



Ярославів Вал в бік Львівської площі / Фото Archimatika

До того ж, за результатами одного з досліджень, у годину пік Ярославовим Валом пересувається 82% пішоходів та лише 18% автомобілістів. При тому автомобілі займають 52% вулиці, а пішоходи лише 33. (решту 15% площі займають дерева). Тобто один автомобіліст використовує у 6,95 раза більше площі, ніж пішохід.



Ярославів Вал в бік Львівської площі / Фото Archimatika

Архітектори, враховуючи ці факти, спроєктували вулицю так, що відрізок від Івана Франка до Стрілецької повністю пішохідний. Це, на думку ідейників, стало б чудовим альтернативним варіантом, який збалансував би інтереси всіх учасників руху.