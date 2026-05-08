Будинок на колесах із джакузі розігрують дешевше за чашку кави: який він усередині
Британський майстер виставив на розіграш незвичайний будинок на колесах із джакузі та теплою підлогою. Взяти участь у лотереї можна дешевше, ніж купити чашку кави – за 1 фунт стерлінгів.
Який вигляд має незвичний будинок на колесах?
У Британії в майстерні The Fat Pony Workshop створили будинок на колесах під назвою Val на базі вантажівки Iveco Cargo, пише Autoevolution.
На переобладнання майстер Гай витратив приблизно три місяці, а сам проєкт завершив у 2020 році. Він живе у фургоні вже п'ять років. Зовні мобільне житло виглядає як компактний дерев'яний будинок, а не типовий фургон для подорожей.
Усередині стіни, стелю та меблі оздобили темним деревом і масивними балками, через що простір більше нагадує невелике шале або заміський будинок. Для інтер'єру також використали тепле підсвічування, дерев'яні полиці та декор ручної роботи.
Як виглядає фургон / Фото The Fat Pony Workshop
У центральній частині облаштували невелику вітальню з диваном, столиком і дров'яною грубою. Поруч розмістили компактну кухню з духовкою, плитою, холодильником і дерев'яними шафами. Власник також встановив висувний екран для проєктора, тому дивитися фільми можна просто під час подорожей.
Спальну зону обладнали двоспальним ліжком, а загалом будинок розрахований на п'ятьох людей. Усередині також передбачили кілька місць для зберігання речей, щоб простір залишався зручним навіть під час тривалих поїздок.
Джакузі та груба у будинку на колесах / Фото The Fat Pony Workshop
Ванну кімнату оформили у тому ж стилі. Джакузі заховали під підлогою, тому у складеному вигляді приміщення виглядає компактним. Поруч встановили душ із режимом водоспаду, а для холодної пори року житло обладнали теплою підлогою та грубою. Ззовні також облаштували невелику складану терасу для відпочинку.
Чому будинок вирішили розіграти за 1 фунт?
Власник не став продавати проєкт традиційним способом і вирішив організувати лотерею. Взяти участь у розіграші можна за 1 фунт стерлінгів, тобто приблизно за 59 гривень.
Гай сподівається зібрати в лотереї 150 тисяч фунтів стерлінгів, які він використає для купівлі землі та проведення семінару зі сталого та автономного будівництва,
– пише журналістка Олена Горган.
Будинок на колесах також має бак для води на 250 літрів і додатковий акумулятор. Завдяки цьому житло може певний час працювати автономно без підключення до електромережі.
