Здається дивним, але має сенс: чому в Норвегії будують будинки з травою на даху

Трав'яні дахи в Норвегії виглядають як казковий елемент архітектури, однак насправді це давня і практична технологія, яка знову стає популярною у світі. За таким рішенням стоять не лише традиції, а й економія та енергоефективність.

Чому норвежці почали робити дахи з травою?

Як пояснюють у Roof House Pedia, такі дахи використовують ще з часів вікінгів. Основою конструкції є дерев'яний каркас, шар березової кори для гідроізоляції та дерен із травою зверху.

Читайте також Чому в німецьких квартирах часто немає кухні: традиція, яка дивує іноземців

Головна причина таких дахів – суворий клімат. У Норвегії холодні зими, сильні вітри та значна кількість опадів, тому житло потребувало максимально ефективного захисту. Товстий шар ґрунту працює як природний утеплювач: він утримує тепло взимку і допомагає зберігати прохолоду влітку.

Крім того, дерен виконує ще одну важливу функцію – він обтяжує дах і робить будинок більш стійким до поривів вітру. У регіонах із відкритою місцевістю це критично важливо, адже легкі покрівлі могли просто зірватися під час буревіїв.

Не менш важливим був і економічний фактор. Земля, трава, деревина та кора були доступними матеріалами, які не потребували складного виробництва чи транспортування. Саме тому трав'яні дахи стали масовим і практичним рішенням для сільських будинків.

Фактично це була ідеальна відповідь на місцеві умови: проста технологія, яка одночасно утеплювала, захищала і не вимагала великих витрат.



Будинки з травою на даху мають давню традицію / Фото Bernie Elvin

Чому такі дахи знову стають популярними?

Сьогодні ідея "живих дахів" повертається вже як елемент сучасної архітектури. Як зазначає House & Garden, зелені дахи допомагають:

зменшувати перегрів будівель;

утримувати дощову воду;

покращувати якість повітря.

Також вони можуть знижувати витрати на опалення і кондиціонування, що робить їх вигідними у довгостроковій перспективі.

Як пояснюють експерти, це і красиво, і вигідно. Трав'яні дахи дозволяють будинкам "зливатися" з природою і водночас виконують практичні функції: утеплюють, захищають і навіть продовжують строк служби покрівлі.

Саме тому сьогодні такі рішення використовують не лише у Норвегії, а й у містах по всьому світу – від приватних будинків до громадських будівель.

Підсумовуючи, зауважимо, що трава на дахах у Норвегії – це не дивина і не тренд із соцмереж, а перевірене століттями рішення. Воно поєднує простоту, економію та екологічність, і саме тому знову повертається в сучасну архітектуру.

Які традиції, пов'язані із житлом, є у країнах Європи?

У Британії у 17 – 19 століттях діяв податок на вікна: що більше їх було в будинку, то вищий податок, тому власники масово закладали частину вікон цеглою, щоб платити менше. У результаті житло ставало темним і погано вентильованим, а замуровані вікна у британських будинках й досі залишаються на фасадах як слід цієї політики.

У Європі підхід до житла часто суттєво відрізняється від звичного українцям і може дивувати навіть на побутовому рівні. Наприклад, у Німеччині квартири нерідко здають взагалі без кухні – мешканці облаштовують її самостійно і навіть можуть продати наступним орендарям. У різних країнах також велике значення мають енергоефективність і практичність житла, що формує незвичні для українців рішення – від підходів до ремонту до особливостей планування.