Покинутий будинок гнив 15 років, поки один чоловік не допоміг розгадати його таємницю

Понад 15 років занедбаний будинок у Великій Британії руйнувався і створював проблеми для сусідів. Ніхто не міг з'ясувати, кому належить нерухомість, поки випадковий сигнал не допоміг знайти власницю.

Чому покинутий будинок став проблемою для сусідів?

Деталі про будинок, його історію та власника розповідає Mirror.

Марк Ірвін із родиною жив поруч із занедбаною частиною вікторіанського будинку в Норвічі. Дах просідав, у приміщеннях оселилися голуби та щури, обвалювалися стелі.

Сусіди намагалися знайти власника нерухомості через листи та перевірки в земельному кадастрі, але безрезультатно. Руїна не лише псувала вигляд вулиці, а й почала впливати на стан житла Марка.



Будинок був у жахливому стані / Фото Mirror

Як вдалося встановити власника та врятувати будинок?

Усе змінилося після того, як місцевий житель повідомив про об'єкт компанії You Spot Property, що займається пошуком і викупом покинутої нерухомості. Після трирічних пошуків і врегулювання спадкових питань компанія придбала будинок за 60 тисяч фунтів.

З'ясувалося, що попередньою власницею житла була жінка з інвалідністю, яка успадкувала майно 15 років тому. Ешлі жила лише за кілька вулиць від будівлі, але не могла доглядати за нею через стан здоров'я.

Після очищення будинку від гнилі та сміття й ремонту сусід отримав можливість викупити будинок і планує перетворити його на сімейне житло або підготувати до продажу.

У результаті виграли всі: район позбувся руїн, власниця продала проблемну нерухомість, а ініціатор повідомлення отримав винагороду.

Що відомо про інші закинуті будинки?

В англійському місті Віган дослідники натрапили на шестикімнатний будинок, що зберіг атмосферу 1970-х років. Усередині залишилися телевізори старого зразка, порожні пляшки, документи та приватні світлини колишніх мешканців. Ймовірно, у домі до кінця життя проживала літня пара. Після їхньої смерті будинок залишився покинутим – в цих стінах час ніби завмер.

Шведський блогер Антон Ворманн придбав покинутий будинок недалеко від Токіо за 25 тисяч доларів і показує процес його ремонту в соцмережах. Будівля була в критичному стані, він сам прибирав територію, оновлював традиційні елементи й працював з місцевими майстрами, зберігаючи національний характер дому. У відео він демонструє кожен етап робіт і розповідає про бюрократичні складнощі та пошук фахівців для відновлення споруди.