У селі Пороги на Івано-Франківщині продають хату за 10 тисяч доларів. Будівля зведена ще у 1942 році, а отже "пережила" Другу світову війну.

Менеджер з продажу опублікував відеоогляд будинку. Він називає його "ексклюзивним" і каже, що це чудова пропозиція під будівництво, бо розташована "в самому серці Карпат", розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію Мар'яна Веркальця у тіктоці.

Який вигляд має хата в Карпатах за 10 тисяч доларів?

Площа будинку становить близько 50 квадратних метрів, але його можна дооблаштувати у півтора- чи два поверхову будівлю. Дах та конструкцію добре видно на відео.

До будинку підведений газ, поруч є криниця, тому надалі господар зможе провести водопостачання. До власності належить ділянка у 5 соток. Розташована оселя біля річки Бистриці – саме вона протікає через село Пороги.

Який будинок всередині: відеоогляд

Користувачів здебільшого приголомшила ціна за будинок. Більшість вважає, що вона невиправдана:

Ви що у смереку в'їхали без гальм?;

В чому ексклюзив?;

Я купила в лісі на кордоні з Польщею в кращому стані – 25 соток землі за 4000 гривень;

Це точно будинок, не стайня?;

Тут 2 – 3 тисячі доларів максимум.

Однак були й ті, хто підтримав продаж хати за таку ціну, мовляв, це "гарний варіант", а далі буде ще дорожче.

Який будинок продають у Карпатах за 40 тисяч доларів?

У селі Гринява Верховинського району продають старий двоповерховий будинок. На першому поверсі – комора та кухня, а на другому – три спальні. У будинку є печі, якими можна опалювати оселю.

Також до власності належать господарські споруди та ділянка площею 1 гектар. Вартість – 40 тисяч доларів, яку частина коментаторів також назвали "захмарною".