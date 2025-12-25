Кайлі Дженнер продає маєток у Лос-Анджелесі за 48 мільйонів: який вигляд має будинок

Американська модель Кайлі Дженнер виставила на продаж свій маєток у престижному районі Холмбі-Гіллз у Лос-Анджелесі. Цей будинок тривалий час був однією з її ключових резиденцій у Каліфорнії.

Маєток поєднує велику площу, сучасну архітектуру та високий рівень приватності, пише 24 Канал з посиланням на Mansion Global.

Дивіться також Що відомо про нерухомість 3 найбагатших людей світу: скільки коштує та який вигляд має

Скільки коштує елітний маєток?

Будинок у Лос-Анджелесі пропонують за 48 мільйонів доларів. Придбала його зірка ще у 2020 році за 36,5 мільйона доларів.

Цікаво! Того ж року Кайлі Дженнер придбала порожню ділянку в Холмбі-Гіллз за 14,5 мільйона доларів, де планувала побудувати житло.

Загальна площа маєтку перевищує 1 700 квадратних метрів. У будинку облаштовано сім спалень і понад десять ванних кімнат, а також кілька просторих віталень та два гостьові будинки.

Будинок Кайлі Дженнер у Лос-Анджелесі / Фото Realtor.com

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Як виглядає будинок Кайлі Дженнер?

Резиденція виконана в сучасному архітектурному стилі з акцентом на простір і світло. У дизайні переважають чіткі лінії, великі вікна та натуральні матеріали. Планування орієнтоване на комфортне проживання та проведення приватних заходів, що зазначалося в описі будинку.

Інтер'єр маєтку вартістю 48 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Усередині домашній кінотеатр та спортивна зала. Просторі кімнати мають вихід на тераси та у двір. На території розташований великий басейн, лаунж-зони та місця для відпочинку на відкритому повітрі. Одна з численних розважальних зон має другий бар і більярдний стіл, що робить її ідеальним місцем для зустрічі гостей.

Басейн у маєтку зірки / Фото Realtor.com

Цікаво! У 2024 році Дженнер показала деякі інтер'єри будинку в Instagram, зокрема бігову доріжку Christian Dior вартістю 12 тисяч доларів у своєму домашньому спортзалі та дитячий стіл, де вона травмувала коліно, граючи у квача зі своїми двома дітьми, повідомляє Realtor.com.

Фотографії інтер'єру у соцмережах / Інстаграм Кайлі Дженнер

Чому Дженнер вирішила виставити саме цей будинок?

Продаж маєтку пов'язують із завершенням будівництва нової більшої резиденції в іншому районі Каліфорнії. Кайлі Дженнер поступово змінює структуру своєї нерухомості, зосереджуючись на одному основному житлі замість кількох об'єктів.

Подібний підхід характерний для багатьох знаменитостей, які оптимізують свої активи та залишають лише ті резиденції, що повністю відповідають їхнім поточним потребам. У результаті такі маєтки виходять на ринок і швидко стають одними з найпомітніших пропозицій у сегменті елітної нерухомості.

Хто з зірок також продає своє помешкання?