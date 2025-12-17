Маєток Майкла Джордана перетворять у музей: рішення нового власника спричинило дискусії

Колишній маєток легендарного баскетболіста Майкла Джордана в передмісті Чикаго знову опинився в центрі уваги. Новий власник пропонує перетворити приватну резиденцію на музей і туристичний простір, однак ця ідея вже викликала суперечки громади.

Що відомо про маєток Майкла Джордана?

Розкішний маєток, де Майкл Джордан мешкав у період своїх виступів за "Чикаго Буллз", новий власник хоче перетворити у музей, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Будинок із баскетбольним майданчиком, власним ставком, гостьовими корпусами та фірмовими елементами, пов'язаними з кар'єрою спортсмена, багато років залишався символом статусу та спортивної слави.

Цікаво! Після того як Джордан залишив Іллінойс, маєток понад десять років намагалися продати. Попри зниження ціни та гучне ім'я власника, покупця не знаходилося, і будинок фактично став одним із найвідоміших "довгобудів" на ринку елітної нерухомості США.

Хто купив будинок і що пропонують зробити?

Будинок придбали за 9,5 мільйона доларів, хоча спочатку він коштував майже 15 мільйонів. Новим власником став інвестор, який спеціалізується на нестандартних проєктах у сфері нерухомості.

Цікаво! У лютому 2025 року власник виставив усе житло на ринок оренди за неймовірну ціну – 230 тисяч доларів на місяць.

Через рік він запропонував радикально змінити функцію об'єкта – перетворити приватний маєток на музей під назвою "Точка чемпіонів".

Інтер'єр будинку Майкла Джордана / Фото Realtor.com

За задумом, це мав би бути інтерактивний простір, присвячений досягненням Майкла Джордана та культурі великих спортивних перемог. Відвідувачам планують проводити екскурсії територією, тематичні експозиції, події та обмежену кількість масових заходів упродовж року.

Баскетбольний майданчик у маєтку / Фото Realtor.com

Чому місцева громада виступила проти?

Ідея музею викликала різку критику з боку жителів Гайленд-Парку. Головною темою дискусій стало порушення спокою житлового району. Люди побоюються напливу туристів, збільшення автомобільного трафіку, шуму та втрати приватності.

Окремий блок претензій стосується екології. Маєток межує з природною зоною, і мешканці вважають, що використання заповідної території як частини туристичного маршруту створить ризики для довкілля.

Чи були інші плани щодо використання маєтку?

До ідеї музею власник уже намагався реалізувати кілька альтернативних сценаріїв. Наприклад, поділ будинку на частки для короткострокового володіння та використання як преміальної орендної локації для подій.

Маєток, який перетворять у музей / Фото Realtor.com

Але місцева влада обмежила такі формати, посиливши правила щодо використання житлової нерухомості. У результаті музейна концепція стала черговою спробою знайти економічно життєздатну модель для утримання великого об'єкта.

Що пишуть у Reddit про дім Джордана?

Обговорення дійшло й до Reddit, де користувачі активно діляться думками. Частина коментаторів скептично оцінює перспективи музею, наголошуючи, що сам будинок занадто персоналізований і складний для масового туриста. Інші вважають, що без зміни призначення маєток і надалі залишатиметься "проблемним активом".

Водночас є й ті, хто бачить у музеї шанс зберегти спортивну спадщину Майкла Джордана, але лише за умови компромісу з місцевою громадою та чітких обмежень для відвідувачів.

