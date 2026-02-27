Не для відпочинку: чому балкони у хрущовках робили крихітними

Балкони у хрущовках з самого початку проєктували вузькими та малими. Це було частиною державної політики швидкого й дешевого будівництва житла, де кожен метр і кожен кілограм матеріалів рахували.

Чому балкони в хрущовках робили маленькими?

Хрущовки зводили як масове житло для подолання гострого дефіциту квартир. Завданням було забезпечити якомога більше родин окремими помешканнями у короткі строки, пише Новини.Live.

Комфорт не був головним критерієм під час створення цих будинків. Хрущовки задумували як швидке та відносно тимчасове розв'язання житлової проблеми.

Балкон у такій логіці не вважався повноцінною частиною житлового простору. Його розглядали як технічне доповнення до квартири. Основні функції зводилися до сушіння білизни, зберігання сезонних речей і провітрювання, розповідають на ютуб-каналі "Історик".

Крім того, менші балконні плити означали менші витрати бетону, арматури та металу. У масштабах тисяч будинків це давало відчутну економію. Стандартизовані вузькі конструкції також було простіше виготовляти й монтувати на будівельних майданчиках.

У цьому контексті невеликий балкон вважали допустимим компромісом. Основною метою було надати родині окрему квартиру замість життя в комуналці, навіть якщо частина простору залишалася мінімальною.

Які технічні та соціальні чинники вплинули на рішення?

Проєктування хрущовок підпорядковувалося принципу мінімальної достатності. Планування квартир загалом було компактним, а балкон не мав стати місцем відпочинку чи додатковою кімнатою.

Водночас існувала і практична мотивація. Великі відкриті балкони могли створювати додаткове навантаження на конструкції будинку. Зменшення розмірів спрощувало розрахунки та знижувало ризики перевантаження плит.

Також враховували звички мешканців. Балкони часто використовували як місце зберігання речей, що роблять і зараз. Обмежена площа стримувала накопичення зайвих предметів та відповідала загальній ідеї раціонального використання простору.

