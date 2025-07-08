Що штовхає ціни на житло вгору у Європі

Від Дубліна до Мілана мешканці стикаються з тим, що половину їхніх доходів поглинає орендна плата за житло. Водночас купити квартиру інколи просто неможливо. Експерти кажуть, що у Європі прослідковується криза житла.

У великих містах Європи ціни на житло почали стрімко зростати, водночас середнє річне зростання орендної плати становить 10%, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми У деяких країнах ціни зросли в 3 рази: як змінилася вартість житла в Європі

Як житло стало причиною нерівності у Європі та зростанням політичного позбавлення прав

Політика

Як заявляє мер Барселони, Хауме Кольбоні, житло лежить в основі зростання політичного позбавлення виборчих прав по всій континентальній Європі.

Наприклад, криза з житлом підживлює ультраправих. Це пов'язано з підтримкою партії "Альтернативи для Німеччини" та нещодавньою перемогою голландської антиісламської Партії свободи.

Ми ризикуємо тим, що робітничий та середній класи дійдуть висновку, що їхні демократії не здатні вирішити їхню найбільшу проблему,

– заявив Кольбоні.

Нерівність

Житло стає основною причиною нерівності у Європі, посилюючи розбіжності між багатими та неблагополучними, адже для багатьох європейців житло стало основною причиною відчаю.

Чому не всі страждають

Відтак, на сьогодні влада перейшла до тих, хто отримує прибуток від житла, і відійшла від тих, хто в ньому живе. Щоб стимулювати або "знизити ризики" приватних інвестицій, уряди по всій Європі послабили захист орендарів, скоротили правила планування.

Також були запропоновані спеціальні субсидії, гранти та податкові пільги для таких організацій, як інвестиційні трасти нерухомості.

Зауважте, що купівля житлової нерухомості в єврозоні інституційними інвесторами потроїлася за останнє десятиліття. І ці масштаби вражають:

В Ірландії майже половина всіх квартир, введених в експлуатацію з 2017 року, була придбана інвестиційними фондами.

По всій Швеції частка приватних орендних квартир з інституційними інвесторами як орендодавцями зросла до 24%.

У Берліні 40 мільярдів євро житлових активів зараз знаходяться в інституційних портфелях, що становить 10% від загального житлового фонду.

У 4 найбільших містах Нідерландів чверть будинків, що продаються в останні роки, була придбана інвесторами.

Навіть у Відні, місті, яке широко відомо своїм величезним субсидованим житловим фондом, інституційні гравці зараз інвестують у кожну 10-ту житлову одиницю та 42% нового приватного орендного житла.

Зауважте! Десятиліття приватизації ринку житла, лібералізації та спекуляцій дозволили фінансовому сектору посилити свій контроль над європейськими домогосподарствами.