Маєте прописку, але без квартири: чому не дають приватизувати житло
- Прописка у квартирі не гарантує право на приватизацію, оскільки це залежить від виконання низки умов, включаючи згоду всіх мешканців і відсутність попередніх безоплатних приватизацій.
- Додаткові обмеження стосуються, зокрема, гуртожитків, де потрібно фактично проживати тривалий час, а також статусу будівлі, яка має бути передана у власність громади.
Прописка у квартирі не гарантує приватизацію, навіть якщо людина живе там роками. У 2026 році українці дедалі частіше отримують відмови через вимоги закону та проблеми з документами.
Чому можуть відмовити у приватизації житла?
Реєстрація у квартирі не дає автоматичного права оформити її у власність, пише 24 Канал.
Дивіться також Чому в СРСР робили прохідні кімнати: що стояло за цим рішенням
Згідно зі законом "Про приватизацію державного житлового фонду", рішення залежить від кількох умов, і порушення хоча б однієї з них зупиняє процес. Найчастіше відмовляють через те, що:
- усі зареєстровані мешканці не дали згоди, тому оформлення не проводять;
- людина вже використала право на безоплатну приватизацію раніше;
- у квартирі зареєстровані діти, і органи опіки не дозволяють оформлення;
- житло має службовий статус і його не перевели у звичайний житловий фонд;
- будинок визнали аварійним або таким, що підлягає знесенню;
- мешканець має лише тимчасову реєстрацію без постійного права проживання.
Люди також отримують відмови через помилки у документах або відсутність частини довідок. У таких випадках ситуацію іноді можна виправити після перевірки або через суд.
Які додаткові обмеження діють для окремих типів житла?
Для гуртожитків діють окремі правила, і вони жорсткіші. Людина повинна не лише мати реєстрацію, а й фактично проживати там тривалий час.
Органи перевіряють, чи мешканець дійсно жив у гуртожитку кілька років. Якщо реєстрація була короткостроковою або пов'язаною з навчанням чи роботою, людині відмовляють у приватизації.
Також має значення статус будівлі. Якщо гуртожиток або інше житло не передали у власність громади, мешканці не можуть оформити його у власність навіть за наявності прописки.
До слова, в Україні змінили правила приватизації державного житла. Через рік після завершення воєнного стану приватизувати житло зможуть лише 4 категорії українців, розповіла Олена Шуляк в інтерв'ю 24 Каналу.
Чи можна виписати людину з ордера на приватизацію?
У неприватизованому житлі зняти людину з реєстрації через ЦНАП не вийде, навіть якщо вона давно не живе у квартирі. Такі питання вирішують лише через суд, і без цього приватизацію часто неможливо завершити.
Щоб звернутися до суду, потрібно довести, що людина фактично не проживає у квартирі та не користується нею. У Житловому кодексі зазначається, якщо людина не проживає у квартирі понад шість місяців без поважних причин, її право користування може бути припинене.
У позові зазвичай просять визнати особу такою, що втратила право користування житлом. Якщо суд погоджується з аргументами, це дає можливість оформити квартиру у власність без перешкод.