Європейці масово обирають оренду: чому відмовляються від купівлі житла

У Європі зменшується частка людей, які володіють власним житлом, і дедалі більше громадян свідомо обирають оренду. Тенденція пов'язана не лише з високими цінами на нерухомість, а й зі зміною підходу до життя.

У яких країнах оренда вже переважає?

Рівень володіння житлом скорочується у майже половині досліджених країн, повідомляє Euronews з посиланням на дослідження агентства нерухомості Re/Max Europe.

Дивіться також У Києві різко змінилася оренда житла: що з цінами та попитом

У Великій Британії, Франції, Німеччині, Румунії та Чехії частка власників знизилася приблизно на 2%. У Хорватії та Угорщині падіння становить 3%, у Греції – 1%. У Туреччині частка власників знизилась найбільше – на 9%.

В окремих державах оренда вже стала основною формою проживання. У Німеччині житло винаймають близько 63% населення, у Швейцарії – 62%, в Австрії – 48%. Висока частка орендарів також в Іспанії, Франції та Великій Британії.

Чому європейці відмовляються від купівлі житла?

Фінансовий чинник залишається ключовим, але не єдиним. Серед тих, хто не планує купувати житло:

53% задоволені своїми поточними умовами проживання;

21% не хочуть брати на себе довгострокові зобов'язання;

19% вказують на високу вартість житла та значні початкові витрати.

Додаткові витрати під час купівлі, зокрема податки та реєстраційні збори, можуть становити від 6% до понад 8% вартості об'єкта у Великобританії, Бельгії та Іспанії, що також ускладнює купівлю житла.

Скільки часу потрібно, щоб накопичити на перший внесок?

У середньому європейцю потрібно близько 7,3 року, щоб зібрати кошти на перший внесок. У Німеччині цей показник може сягати 10 років.

Близько 26% покупців залучають фінансову допомогу родини. У Греції та Литві так роблять понад третина тих, хто купує житло, тоді як у Фінляндії та Нідерландах цей показник сягнув 12%.

Скільки років потрібно, щоб зібрати кошти на перший внесок / Інфографіка Euronews

Чи впливає спосіб життя на вибір оренди?

Для частини населення оренда є свідомим рішенням. Приблизно 16% орендарів пояснюють свій вибір бажанням зберегти мобільність і можливість швидко змінювати місце проживання.

Скільки європейців не хочуть купувати житло, щоб зберегти мобільність / Інфографіка Euronews

У Мальті так відповіли до 50% респондентів, у Фінляндії – 33%.

Частка тих, хто не планує купувати житло, становить:

17% у містах із населенням менше ніж 10 тисяч осіб;

12% – у великих містах;

14% – у сільській місцевості.

Які міста найдорожчі за вартістю оренди?