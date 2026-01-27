Однокімнатна квартира за 15 тисяч доларів: у яких регіонах це реально

Ціни на квартири на вторинному ринку в Україні сильно різняться між містами навіть у межах одного сегмента. Найдешевші пропозиції зосереджені там, де попит слабший, а покупці обережніші через ризики та невизначеність.

Де найдешевші однокімнатні квартири?

Найнижчі середні ціни на однокімнатні квартири зафіксовані у прифронтових та південних регіонах, повідомляє ЛУН.

Абсолютним лідером за доступністю є Запоріжжя, де середня вартість однокімнатного житла на вторинному ринку становить близько 15 500 доларів, а ціни знизились на 9%.

До міст із відносно дешевими однокімнатними квартирами також належать:

Миколаїв – 20 000 доларів;

Харків – 22 500 доларів;

Суми – 22 800 доларів.

Для порівняння, у західних областях ціни майже вдвічі вищі. У Львові однокімнатна квартира в середньому коштує майже 70 тисяч доларів, а в Ужгороді близько 65 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

На первинному ринку житла, ціни також зберігають схожу динаміку. У східних регіонах вартість квадратного метра удвічі менша ніж у західних областях. Найдешевшим є Запоріжжя з вартістю 560 доларів за квадратний метр.

Де найдешевші двокімнатні квартири?

Схожа ситуація спостерігається і на ринку двокімнатного житла. Найдешевші двокімнатні квартири також у Запоріжжі. Середня ціна тут становить близько 22 000 доларів, і за рік вона знизилася.

Середня вартість двокімнатних квартир / Інфографіка ЛУН

Далі йдуть Херсон із показником близько 23 000 доларів та Миколаїв, де двокімнатні квартири продаються в середньому за 32 500 доларів. У Сумах середня ціна становить близько 33 000 доларів.

До слова, найдорожчі двокімнатні квартири у Києві, з середньою вартістю 110 тисяч доларів. Це у п'ять разів дорожче, ніж у найдоступніших регіонах.

Чому така різниця у вартості?

Головним чинником залишається безпекова ситуація та близькість до зони бойових дій, повідомляє Національний банк України. У регіонах, що регулярно зазнають обстрілів або перебувають поблизу фронту, попит на купівлю житла значно нижчий, що тисне на інші регіони.

Також західні області та великі відносно безпечні міста прийняли значну кількість переселенців, що підтримало попит і підштовхнуло вартість квартир угору.

У містах із більш стабільною зайнятістю, розвиненою інфраструктурою та активним будівництвом житло традиційно дорожче, ніж у регіонах із зупиненими підприємствами та скороченням бізнес-активності.

