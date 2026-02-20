На 50 тисяч менше, ніж у Львові: де в Україні найдешевші квартири

Середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку України станом на 2026 рок суттєво відрізняється залежно від регіону. Якщо у частині міст зафіксоване зростання, то в окремих обласних центрах житло залишається найдоступнішим у країні.

Де найдешевші однокімнатні квартири?

Найнижчі середні ціни зосереджені у південних та східних регіонах. Найдешевше однокімнатне житло – у Запоріжжі, повідомляє ЛУН.

Дивіться також У Києві зросли ціни на новобудови: скільки тепер коштує квадратний метр

Середня вартість однокімнатної квартири у цьому місті становить 15 тисяч доларів, що на 12% менше, ніж торік.

У Миколаєві однокімнатна квартира коштує в середньому 20,3 тисячі доларів. За рік ціна знизилася на 1%.

У Сумах середній показник становить 22,5 тисячі доларів. Порівняно з минулим роком ціна зросла на 8%.

У Харкові однокімнатне житло коштує 23 тисячі доларів, що на 15% більше, ніж торік. Попри річне зростання, місто залишається у групі з найнижчою середньою вартістю серед великих обласних центрів.

Де найдешевші двокімнатні квартири?

Схожа картина спостерігається і на ринку двокімнатного житла. Найнижчі середні ціни також фіксуються у:

Запоріжжі – 22 тисячі гривень;

Херсон – 23 тисячі гривень;

Миколаєві – 31,3 тисячі гривень;

Сумах – 35 тисяч гривень.

У цих містах вартість двокімнатних квартир суттєво нижча, ніж у столиці та західних областях. Це пояснюється загальним рівнем цін на вторинному ринку та нижчим попитом порівняно із західними регіонами.

В інших обласних центрах двокімнатні квартири коштують дорожче, а річна динаміка переважно демонструє зростання.

Чому така різниця у вартості?

Вартість житла на вторинному ринку формується під впливом безпекової ситуації в регіоні та попиту. Найвищі ціни традиційно зафіксовані у столиці та на заході країни. У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить 70 тисяч доларів.

У Львові показник сягає 71 тисячі доларів. В Ужгороді середня ціна становить 65 тисяч доларів, у Чернівцях – 57 тисяч доларів. У Рівному та Луцьку середні показники становлять 56,3 тисячі й 56 тисяч доларів відповідно. Різниця між Запоріжжям і Львовом перевищує 56 000 доларів.

До слова, за даними OLX Нерухомість, вартість найдешевшої однокімнатної квартири становить 20 тисяч гривень. А різниця між середньою вартістю Запоріжжя та Львова перевищує 56 000 доларів.

Де квартири подорожчали найбільше?