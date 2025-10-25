Не лише Львів шокує: де 3-кімнатна квартира коштує 300 тисяч доларів
- Середня ціна на 3-кімнатну квартиру у великих містах України варіюється від 60 тисяч до понад 100 тисяч доларів.
- Київ має найдорожчі квартири, зокрема у Печерському районі, де ціна перевищує 300 тисяч доларів, тоді як у Харкові середня ціна становить 50 тисяч доларів.
Залежно від міста та району ціна на трикімнатне житло на вторинному ринку суттєво відрізняється. Найдорожче житло – традиційно у столиці, хоч Львів також є одним із найдорожчих міст у цьому сегменті. Водночас одна із найменших цін зараз – у Харкові.
Скільки коштує 3-кімнатна квартира на вторинному ринку?
Варіюється середня ціна на 3-кімнатну квартиру у великих містах від 60 тисяч доларів до понад 100 тисяч доларів, передає 24 Канал з посиланням на статистику від ЛУН.
- Київ утримує лідерство з середньою ціною в 150 тисяч доларів за 3-кімнатне житло. Найдорожчий район у столиці у цьому сегменті – Печерський, де потрібно віддати понад 300 тисяч доларів за квартиру з ремонтом.
Водночас щоб дозволити собі 3-кімнатну квартиру середньостатистичному киянину доведеться працювати понад 17 років без витрат.
- Львів займає другу позицію – середня ціна 3-кімнатної квартири по місту становить 120 тисяч доларів. У роках заробітної плати купівля житла еквівалентно 15,3 року.
А от найвища середня вартість у Галицькому районі міста – 157 тисяч доларів за 3-кімнатну квартиру.
- Одеса пропонує 3-кімнатну квартиру в середньому за 86 тисяч доларів, а найвища ціна за житло в Приморському районі – 125 тисяч доларів.
Відомо, що середня ціна квартири на вторинці в Одесі в роках заробітної плати – 12 років.
- Дніпро серед інших міст є відносно доступнішим – 60 тисяч доларів в середньому, район Соборний – найдорожчий район з ціною в 79 тисяч доларів.
Відтак для покупки в Дніпрі 3-кімнатного житла знадобиться 8,4 року заробітку.
А от серед інших міст середні ціни за 3-кімнатне житло становлять: Ужгород – 110 тисяч доларів (понад 15 років заробітку), Вінниця – 82 тисяч доларів (середня ціна квартири в роках заробітної плати – 12,5 року), Івано-Франківськ – 75 тисяч доларів (для цього – 10,5 року заробітку) та Харків – 50 тисяч доларів (7,8 року).
Зверніть увагу! За дослідженням DIM.RIA, майже у всіх областях Україна зафіксований ріст кількості пропозицій про продаж вторинної нерухомості у вересні. А найпомітніше у Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. А от щодо скорочення, то тут лідерує Житомирщина, де падіння склало 18% порівняно із серпнем.
У яких регіонах активно будуються нові житлові проєкти?
Наразі відомо, що у західних областях України обсяги будівництва вже перевищують довоєнні показники. Зокрема у Львівській області за перше півріччя в експлуатацію ввели майже пів мільйона житлових квадратних метрів, що на 9% більше, ніж торік.
Крім того, високі показники має місто Львів, далі Івано-Франківськ, де відбувся значний прогрес, також Хмельницький, Луцьк та Чернівці.