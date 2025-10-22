Регіони стабільно відновлюють будівельну галузь навіть попри воєнний стан, пише 24 Канал з посиланням на Clarity Project.

Дивіться також Під котлован чи вторинка: як зараз купувати квартиру найвигідніше та в яких містах

Чому активно розбудовуються регіони Західної України?

Кількість дозвільних документів є основним показником активності розвитку будівельної галузі. У Львівській області за перше півріччя в експлуатацію ввели майже пів мільйона житлових квадратних метрів, що на 9% більше, ніж торік.

Загалом у західних областях обсяги будівництва стабільно зростають і перевищують довоєнні показники. Найвищі показники має Львів, потім Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк та Чернівці.

За даними Clarity Project, цьогоріч значний прогрес відбувся в Івано-Франківську – кількість виданих дозволів помітно збільшилися. Трохи менше нових дозволів зафіксували у Рівному, Тернополі та Ужгороді.

Як працюють дозволи на будівництво?

Дозвіл на будівництво – це офіційний документ, який дає право почати будівельні роботи. Його видають після перевірки проєктної документації та дотримання вимог законодавства. Без цього документа будівництво вважається незаконним, пише Львівська міська рада.

Зверніть увагу! Усі дозволи реєструються в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Там фіксуються дані про об’єкти, забудовників і етапи робіт. Це дає змогу контролювати реальну ситуацію на ринку та уникнути незаконної діяльності.

Зростання кількості виданих дозволів свідчить про появу нових перспективних проєктів, інвестори вкладають кошти, а регіони – розвивають інфраструктуру.

Де найвигідніше придбати нерухомість?