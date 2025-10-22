Регионы стабильно восстанавливают строительную отрасль даже несмотря на военное положение, пишет 24 Канал со ссылкой на Clarity Project.

Почему активно развиваются регионы Западной Украины?

Количество разрешительных документов является основным показателем активности развития строительной отрасли. Во Львовской области за первое полугодие в эксплуатацию ввели почти полмиллиона жилых квадратных метров, что на 9% больше, чем в прошлом году.

В целом в западных областях объемы строительства стабильно растут и превышают довоенные показатели. Самые высокие показатели имеет Львов, затем Ивано-Франковск, Хмельницкий, Луцк и Черновцы.

По данным Clarity Project, в этом году значительный прогресс произошел в Ивано-Франковске – количество выданных разрешений заметно увеличились. Чуть меньше новых разрешений зафиксировали в Ровно, Тернополе и Ужгороде.

Как работают разрешения на строительство?

Разрешение на строительство – это официальный документ, который дает право начать строительные работы. Его выдают после проверки проектной документации и соблюдения требований законодательства. Без этого документа строительство считается незаконным, пишет Львовский городской совет.

Обратите внимание! Все разрешения регистрируются в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Там фиксируются данные об объектах, застройщиков и этапы работ. Это позволяет контролировать реальную ситуацию на рынке и избежать незаконной деятельности.

Рост количества выданных разрешений свидетельствует о появлении новых перспективных проектов, инвесторы вкладывают средства, а регионы – развивают инфраструктуру.

