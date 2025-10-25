Сколько стоит 3-комнатная квартира на вторичном рынке?

Варьируется средняя цена на 3-комнатную квартиру в крупных городах от 60 тысяч долларов до более 100 тысяч долларов, передает 24 Канал со ссылкой на статистику от ЛУН.

Читайте также Аренда квартиры с домашним любимцем: сколько таких предложений в Украине

Киев удерживает лидерство со средней ценой в 150 тысяч долларов за 3-комнатное жилье. Самый дорогой район в столице в этом сегменте – Печерский, где нужно отдать более 300 тысяч долларов за квартиру с ремонтом.

В то же время чтобы позволить себе 3-комнатную квартиру среднестатистическому киевлянину придется работать более 17 лет без затрат.

Львов занимает вторую позицию – средняя цена 3-комнатной квартиры по городу составляет 120 тысяч долларов. В годах заработной платы покупка жилья эквивалентно 15,3 года.

А вот самая высокая средняя стоимость в Галицком районе города – 157 тысяч долларов за 3-комнатную квартиру.

Одесса предлагает 3-комнатную квартиру в среднем за 86 тысяч долларов, а самая высокая цена за жилье в Приморском районе – 125 тысяч долларов.

Известно, что средняя цена квартиры на вторичке в Одессе в годах заработной платы – 12 лет.

Днепр среди других городов является относительно доступным – 60 тысяч долларов в среднем, район Соборный – самый дорогой район с ценой в 79 тысяч долларов.

Поэтому для покупки в Днепре 3-комнатного жилья понадобится 8,4 года заработка.

А вот среди других городов средние цены за 3-комнатное жилье составляют: Ужгород – 110 тысяч долларов (более 15 лет заработка), Винница – 82 тысяч долларов (средняя цена квартиры в годах заработной платы – 12,5 года), Ивано-Франковск – 75 тысяч долларов (для этого – 10,5 года заработка) и Харьков – 50 тысяч долларов (7,8 года).

Обратите внимание! По исследованию DIM.RIA, почти во всех областях Украины зафиксирован рост количества предложений о продаже вторичной недвижимости в сентябре. А заметно в Кировоградской, Закарпатской, Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. А вот по сокращению, то лидирует Житомирщина, где падение составило 18% по сравнению с августом.

В каких регионах активно строятся новые жилые проекты?