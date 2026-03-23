Моторошні свині всюди: як будинок у Монтесіто обурив сусідів

У Каліфорнії, де розташовані дорогі маєтки та живуть заможні американці, виник конфлікт через незвичайний будинок. Власниця роками збирала колекцію свиней, але частина сусідів вимагає прибрати їх подвір'я.

Чому будинок став проблемою для району?

Будинок, який отримав неофіційну назву "Pig House", належить Ніккі Гроссо, пише New York Post.

У ньому зібрано близько 6 тисяч фігурок свиней, розміщених як у приміщенні, так і на фасаді та подвір'ї. Декор охоплює практично всю територію, через що будинок помітно відрізняється від інших об'єктів у Монтесіто.

Саме це викликало невдоволення частини сусідів. Вони вважають, що такий вигляд не відповідає рівню району, де нерухомість вирізняється стриманим дизайном і високою вартістю.

Окремою причиною конфлікту стала увага сторонніх людей. Будинок перетворився на місцеву цікавинку: біля нього зупиняються туристи, приходять перехожі та велосипедисти. Це створює додатковий рух у житловій зоні, яка мала б бути закритою і тихою.

Як з'явилася колекція і що планує власниця?

Колекція почалася як подарунок чоловікові Ніккі Гроссо, який працював у поліції. З часом це переросло у багаторічне захоплення: вона купувала фігурки під час подорожей і поступово заповнила ними будинок.

Після смерті чоловіка у 2019 році ця колекція набула для неї особистого значення. Вона не погоджується з критикою сусідів і пояснює, що зібрані речі пов'язані зі спогадами про родину, пише Sfgate.

Водночас жінка планує продати будинок після виходу на пенсію приблизно через півтора року, і думає про те, щоб окремо продати колекцію.

