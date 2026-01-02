Ризик для власників житла: чому важливо внести нерухомість до державного реєстру

Власники квартир і будинків не завжди перевіряють, чи внесене їхнє житло до Державного реєстру речових прав. Проте відсутність запису в реєстрі може створити серйозні юридичні проблеми та ускладнити будь-які операції з нерухомістю.

Для чого вносити житло в реєстр?

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно є єдиною офіційною базою, яка підтверджує право власності на житло, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Важливо! Саме запис у реєстрі вважається юридичним доказом того, що квартира або будинок належать конкретній особі. Якщо житло не внесене до реєстру, власник фактично немає повноцінного правового захисту.

У такій ситуації зростають ризики шахрайства, подвійної реєстрації або незаконного переоформлення майна. Крім того, відсутність даних у реєстрі може стати підставою для судових спорів.

Зверніть увагу! Без реєстрації неможливо вільно розпоряджатися житлом. Продаж, дарування, спадкування, оформлення іпотеки або участь у державних програмах потребують підтвердженого права власності.

Як перевірити, чи житло вже внесене до реєстру?

Перед подачею заяви на реєстрацію варто переконатися, чи є інформація про житло в реєстрі. Це можна зробити онлайн, повідомляє Дія.

Користувач може замовити витяг або довідку з Державного реєстру речових прав. У документі зазначаються дані про об'єкт нерухомості, власника та наявні обтяження. Така перевірка особливо важлива перед укладенням будь-яких угод з житлом.

Для цього необхідно авторизуватися на порталі, перейти до розділу довідок і обрати послугу отримання інформації з реєстру. Пошук здійснюється за адресою об'єкта або персональними даними власника.

Як внести житло до реєстру через Дію?

Якщо житло не внесене до реєстру, власник може подати заяву онлайн. Це важливо для квартир чи будинків, що були оформлені до 2013 року, або у випадках, коли реєстрація раніше не проводилася.

Щоб внести житло до реєстру, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Перевірити коректність особистих даних у профілі. Обрати послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно. Заповнити онлайн-заяву та додати сканкопії документів, що підтверджують права власності. Підписати заяву електронним підписом та надіслати її на розгляд.

Після подання заяви користувач може відстежувати її статус в особистому кабінеті. У разі позитивного рішення інформація про житло з'являється в реєстрі, а власник отримує електронний витяг.

Чому реєстрація важлива?

Реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав дає власнику:

офіційне підтвердження права власності на квартиру або будинок;

захист майна від незаконних дій і шахрайських схем;

можливість безперешкодно продавати, дарувати або передавати житло у спадщину;

доступ до державних програм, компенсацій і цифрових послуг;

зменшення ризику судових спорів щодо нерухомості.

Кому варто перевірити дані в реєстрі?