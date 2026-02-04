Укр Рус
Нерухомість Тренди і натхнення Епштейн та будинок у Львові: що за вілла фігурує у скандальних файлах
4 лютого, 09:15
4

Епштейн та будинок у Львові: що за вілла фігурує у скандальних файлах

Поліна Буянова
Основні тези
  • Американський фінансист Джеффрі Епштейн цікавився купівлею будинку у Львові на вулиці Бориса Романицького, 24 у 2017 році.
  • Будинок був збудований у 1894 році в стилі неоренесансу, і наразі в ньому проживають люди.

Американський фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, цікавився нерухомістю у Львові. Зокрема, йшлося про будинок на вулиці Бориса Романицького, 24.

Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна.

Читайте також "Трамп знав про дівчаток": як список Епштейна знищує експрезидентів, принців, мільярдерів і стає скандалом століття 

Що це за вілла?

Файли Епштейна містять листування між Джеффрі Епштейном, Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, імовірним агентом з нерухомості, щодо купівлі будинку. Воно датується 2017 роком.

Цей будинок був збудований як вілла у 1894 році, а його власницею була Гощук Катажина (Катерина).

Мальовнича архітектура в стилі історизму. Неоренесанс, цілком характерний для Львова, 
– розповіла Тетяна Казанцева, українська історикиня архітектури.

За її словами, будинок розташований у районі Кастелівка – житловій дільниці Львова між сучасними вулицями Генерала Чупринки, Горбачевського, Кастелівка та Кольберга. Водночас історикиня зазначила, що розташування цього будинку є не "дуже вигідним", адже він стоїть внизу.

Наразі в будинку за адресою Бориса Романицького, 24 нібито проживають люди.

Про зв'язок Епштейна та вілли у Львові розповіла також письменниця Оксана Забужко.

Кажуть, Епстайн перед арештом майже встиг завершити у Львові складну кількарічну оборудку з купівлі прекрасної (нині дещо занепалої без господаря) довоєнної вілли на Кастелівці, 
– написала вона.

За словами Забужко, діяльність Епштейна в Україні була неможлива без місцевих посередників. На її думку, операцію курували українські контакти, підконтрольні Росії, що займалися "чорним ріелтерством" і торгівлею людьми.

Про які нові файли Епштейна йдеться?