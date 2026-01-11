Жінка купила хату в селі за 800 доларів: як відновлюють дім, який роками стояв без господаря

Українка поділилася історією купівлі будинку в селі. В оселі є електрика, однак немає газу та централізованого водопостачання.

Жінка створила блог selo_story2 у тіктоці, де показує процес відновлення житла та ділиться власним досвідом. Деталі розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу "Подарунок" від близької людини: подружжя повернулося з відпустки та не впізнало власний дім

Що відомо про купівлю жінкою будинку в селі?

На відео жінка розповідає, що колись жила в місті. А тепер переїхала в село і живе в будинку без зручностей, який поступово облаштовує. Дім коштував всього 800 доларів. Відстань до міста становить 20 кілометрів.

Будинок не газифікований. У селі газу немає. Також у нас на ділянці зовсім немає води. Стоїть старий колодязь в аварійному стані, його треба ремонтувати,

– зазначає жінка.

Будівля 14 років стояла без господарів. Попередні власники перед виїздом забрали з дому все, що можна було. Зокрема, вирізали опалення. Тому жінці та її чоловіку довелося робити все заново.

Вже вдалося облаштувати дитячу та кілька інших кімнат, серед них – кухню та ванну. Також пара подбала про прибудинкову територію.

Як сім'я облаштовується в новому домі в селі: дивіться відео

Що пишуть люди в мережі?

У коментарях користувачі активно обговорюють побачене. Більшість підтримують родину та бажають якнайшвидше завершити ремонт і облаштуватися на новому місці.

З часом все зробите. Бажаю вам успіхів.

У нас в селі також дуже багато стоїть хат по 20 000 грн, нікому вони не потрібні.

Хтось скаже, що це капець, але знайте, що ви дуже круті! З такого стану зробити хату жилою! Ми теж придбали хату без фундаменту, стару та занедбану. І живемо в таких умовах. Не естетично, але вона наша! І це тільки початок. Натхнення вам і сил.

Зауважимо, відповідно до даних OLX Нерухомість будинки в Україні можна купити, починаючи від кількох тисяч доларів. Тому ціна у 800 доларів і справді є дуже низькою. Однак дешеві ціни помешкання мають своє пояснення – поганий стан будівлі, відсутність комунікацій, незручне розташування тощо.

Як пара з Києва відремонтувала хату в Карпатах?

Подружжя з Києва купило стару хату в Карпатах і спершу планувало лише косметичний ремонт. Та після порад друзів вони взялися за повну реконструкцію кухні, ванни й кількох кімнат.

Під час робіт з'ясувалося, що будинок прогнив і підлога лежала просто на землі, тож оселю довелося підіймати домкратами. Пара зберегла частину старих балок і стін, щоб не втратити автентичний вигляд. Найбільше клопоту завдали дах, сантехніка та доставка матеріалів у гори.

Ремонт тривав понад рік, а після завершення в будинок уже почали приїжджати перші гості.