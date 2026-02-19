Безоплатні квартири лише для чотирьох категорій: хто зможе приватизувати житло

Верховна Рада змінила правила безоплатного отримання житла від держави та суттєво звузила коло тих, хто може оформити квартиру у власність. Відтепер тільки чотири категорії українців зможуть безоплатно отримати житло та приватизувати його.

Хто матиме право на безоплатне житло від держави?

Новий закон передбачає, що службове житло більше не підлягатиме приватизації для більшості працівників бюджетної сфери, натомість запроваджуються механізми соціальної оренди, повідомила Олена Шуляк на порталі Верховної Ради.

Безоплатно отримати житло у власність зможуть лише чотири категорії громадян:

військовослужбовці;

працівники правоохоронних органів;

рятувальники;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Саме ці групи матимуть право оформити державне житло у власність після його отримання. Для інших працівників державних і комунальних установ норма про безоплатну приватизацію службових квартир скасовується.

Громадяни, які вже розпочали процедуру приватизації службового житла, зможуть завершити її під час дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування.

Що пропонує новий закон натомість?

Для громадян, які не входять до визначених чотирьох категорій, службове житло надаватиметься лише на період роботи та без права приватизації. Після завершення трудових відносин таке житло потрібно буде звільнити.

Раніше траплялися випадки, коли люди неодноразово приватизовували службове житло, продавали його та знову отримували. Тепер це неможливо – службове житло матиме виключно тимчасовий статус,

– пояснює Олена Шуляк.

Закон запроваджує механізм соціального житла. Передбачається оренда з урахуванням доходів сім'ї, коли розмір плати співвідноситься з фінансовими можливостями домогосподарства. Також передбачено модель оренди з правом подальшого викупу.

Коли набере чинності закон про соціальне житло?